Γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι «αγκάλιασαν» ξαφνικά τη θεραπεία με ψυχεδελικά φάρμακα

Μετά από δεκαετίες στήριξης του λεγόμενου «πολέμου κατά των ναρκωτικών», το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα φαίνεται να αλλάζει στάση απέναντι στα ψυχεδελικά, καθώς αυξάνονται οι φωνές που τα θεωρούν πιθανή λύση για σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε βετεράνους πολέμου.

Αφορμή για τη νέα αυτή δυναμική αποτέλεσε μια απρόσμενη και διαδικτυακή εξέλιξη. Συγκεκριμένα, μετά από συμμετοχή τους στο podcast του Τζο Ρόγκαν, ο πρώην κυβερνήτης του Τέξας Ρικ Πέρι και ο υποστηρικτής της ιμπογκαΐνης Γ. Μπράιαν Χάμπαρντ ζήτησαν να μεταφερθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ αίτημα για συνάντηση σχετικά με τη συγκεκριμένη ουσία.

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Χάμπαρντ βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της έρευνας γύρω από την ιμπογκαΐνη, καθώς και τη γρήγορη αξιολόγηση άλλων ψυχεδελικών φαρμάκων για ψυχικές διαταραχές.

A Long, Strange Trip: How the G.O.P. Came to Embrace Psychedelic Drugs



Ψυχεδελικά: Παράνομη η ιμπογκαΐνη στις ΗΠΑ

Η ιμπογκαΐνη, εκχύλισμα ενός αφρικανικού φυτού, παραμένει παράνομη στις ΗΠΑ, ωστόσο κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση εθισμών και της διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD). Η ταχύτητα με την οποία το ζήτημα έφτασε στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας έχει ενισχύσει τις προσδοκίες όσων ζητούν ευρύτερη πρόσβαση σε τέτοιες θεραπείες.

Καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή αυτή φαίνεται να έχουν οι βετεράνοι, μια ομάδα με σημαντική επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι τα ψυχεδελικά μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση τραυμάτων που δεν έχουν ανταποκριθεί σε παραδοσιακές θεραπείες.

Εντός της κυβέρνησης Τραμπ, υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο επικεφαλής του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Μάρτι Μάκαρι, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τις δυνατότητες των ουσιών αυτών. Ο Κένεντι έχει δηλώσει ότι άρχισε να βλέπει θετικά τα ψυχεδελικά όταν πίστεψε ότι η αγιαουάσκα βοήθησε τον γιο του να διαχειριστεί την αυτοκτονία της μητέρας του.

Ψυχεδελικά: Το οικονομικό κίνητρο στις ΗΠΑ

Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν στενά μια επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την έρευνα της ιμπογκαΐνης στο Τέξας, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι, παρά τα ενθαρρυντικά πρώτα στοιχεία, απαιτείται προσοχή ώστε να μην υπερεκτιμηθούν οι δυνατότητες των ψυχεδελικών, ιδιαίτερα της ιμπογκαΐνης, για την οποία τα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα.

Χαρακτηριστικά, ο Τομ Ίνσελ, πρώην επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη φαρμάκων συνιστά μια αυστηρά επιστημονική διαδικασία. «Η πολιτική παρέμβαση, είτε για επιτάχυνση είτε για επιβράδυνση, σπάνια οδηγεί σε καλά αποτελέσματα», σημειώνει.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι η προσέγγιση βασίζεται σε «επιστήμη υψηλών προδιαγραφών» και ότι η εκτελεστική εντολή του προέδρου δεν αποτελεί έγκριση των ψυχεδελικών, αλλά άνοιγμα του δρόμου για περισσότερη έρευνα.

Ήδη, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της εντολής, τρεις εταιρείες που αναπτύσσουν θεραπείες με ψιλοκυβίνη και μπλε του μεθυλενίου έλαβαν προτεραιότητα στην αξιολόγηση από τον FDA, κάτι που μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία έγκρισης.

Ψυχεδελικά: Γιατί παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες οι κλινικές δοκιμές

Στο Κογκρέσο, νομοθέτες και από τα δύο κόμματα επεξεργάζονται προτάσεις για την ενίσχυση της έρευνας στον τομέα, ενώ σε πολιτειακό επίπεδο καταγράφεται επίσης κινητικότητα: το Τέξας ενέκρινε χρηματοδότηση για μελέτες, η Καλιφόρνια διευκόλυνε την έρευνα και η Γιούτα προχώρησε σε πρόγραμμα μελέτης θεραπειών για βετεράνους.

Παρά την αυξανόμενη δυναμική, ο δρόμος παραμένει περίπλοκος, σημειώνει η Washington Post. Οι κλινικές δοκιμές ψυχεδελικών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, καθώς είναι δύσκολο να δημιουργηθούν «τυφλές» ομάδες ελέγχου, λόγω των έντονων ψυχοδραστικών επιδράσεων των ουσιών.

Επιπλέον, η ιμπογκαΐνη εγείρει ανησυχίες για πιθανές παρενέργειες, όπως καρδιακές αρρυθμίες, ενώ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί επιτυχώς κλινικές δοκιμές στις ΗΠΑ.

Παρά τις επιφυλάξεις, πολλοί επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι ορισμένα ψυχεδελικά, όπως το LSD, η MDMA και η ψιλοκυβίνη, εμφανίζουν ενδείξεις ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και να έχουν θεραπευτικά οφέλη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από Washington Post

