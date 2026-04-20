Γιατί ο Τραμπ προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Τζο Ρόγκαν;

Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα στελέχη της κυβέρνησής του καταβάλλουν έντονες προσπάθειες παρασκηνιακά για να κερδίσουν την εύνοια του Τζο Ρόγκαν, ακόμη και ενώ ο δημοφιλής podcaster αντιτίθεται στον Αμερικανό πρόεδρο για τον πόλεμο με το Ιράν.

Η στήριξη του Ρόγκαν και η επιρροή του σε νεαρούς άνδρες ακροατές βοήθησαν τον Τραμπ να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία, επομένως γνωρίζει ότι η διατήρηση αυτής της σχέσης παραμένει σημαντική.

Ο Ρόγκαν έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο το Σάββατο, επαινώντας τον Τραμπ καθώς υπέγραφε ένα εκτελεστικό διάταγμα για ένα θέμα που ο podcaster είχε προωθήσει - την επιτάχυνση της ομοσπονδιακής αξιολόγησης ψυχεδελικών φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ψυχικών ασθενειών.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε εδώ και μήνες να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας με τον Ρόγκαν. Σύμφωνα με συνεργάτη του Τραμπ, ο πρόεδρος βρίσκεται «συχνά» σε επαφή με τον podcaster.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, συναντήθηκε με τον Ρόγκαν τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων στο Όστιν, όπου εδρεύει ο Ρόγκαν. Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει επίσης επικοινωνήσει με τον Ρόγκαν και εμφανίστηκε στο podcast του τον Φεβρουάριο.

Ο Τζο Ρόγκαν στο Οβάλ Γραφείο/Φωτογραφία: EPA

Ο Ρόγκαν είναι σημαντικός υποστηρικτής των ψυχεδελικών θεραπειών. Το νέο εκτελεστικό διάταγμα επιταχύνει την αξιολόγηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τα ψυχεδελικά, διαθέτει 50 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα για την ιβογκαΐνη και διατάσσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να επεκτείνουν την έρευνα.

Ο Ρόγκαν ευχαρίστησε τον Τραμπ και θυμήθηκε ότι του είχε στείλει μήνυμα με πληροφορίες για την ιβογκαΐνη, μια ψυχεδελική ουσία που, σύμφωνα με ορισμένες κλινικές αναφορές, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του εθισμού στα οπιοειδή.

Ένας άλλος συνεργάτης του Τραμπ ανέφερε ότι ο πρόεδρος και ο Ρόγκαν έχουν μια «ουσιαστική φιλία», η οποία αναπτύχθηκε μέσω του προέδρου του UFC, Ντάνα Γουάιτ, που είναι κοντά και στους δύο.

Ο Ρόγκαν αναμένεται να είναι σχολιαστής στο UFC Freedom 250, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου.

Η σφοδρή κριτική για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ρόγκαν έχει ασκήσει έντονη κριτική για τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας: «Ρίχνετε πυραύλους σε πόλεις και καταστρέφετε πράγματα… τι στο δι@@λο κάνουμε; Πώς συνεχίζεται αυτό;»

Ο Ρόγκαν είπε ότι οι ψηφοφόροι «αισθάνονται προδομένοι» από τον Τραμπ, ο οποίος «είχε υποσχεθεί τέλος στους πολέμους».

Ο Τραμπ απάντησε με αιχμή στον Ρόγκαν κατά την υπογραφή του διατάγματος, λέγοντας ότι ο podcaster είναι «λίγο πιο φιλελεύθερος από εμένα».

Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Ρόγκαν θέλουν να διαλύσουν τη σχέση τους, όπως φάνηκε από την εμφάνισή τους στο Οβάλ Γραφείο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις σκληρές επιθέσεις του Τραμπ στον Τάκερ Κάρλσον, επίσης επικριτή του πολέμου στο Ιράν.

Οι συνεργάτες του Τραμπ θεωρούν τον Ρόγκαν λιγότερο ιδεολογικά «δεσμευμένο» από τον Κάρλσον και με πιο ποικιλόμορφες και λιγότερο πολιτικοποιημένες προτεραιότητες.

Δημοσκόπηση του Reuters τον Φεβρουάριο έδειξε ότι μόλις το 33% των ανδρών ηλικίας 18-29 εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ, μειωμένο κατά 10 μονάδες σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Στον Λευκό Οίκο, το εκτελεστικό διάταγμα θεωρήθηκε ως ένας τρόπος διατήρησης της γέφυρας μεταξύ Τραμπ και Ρόγκαν.

Με πληροφορίες από Axios

