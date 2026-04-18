Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την επιτάχυνση της πρόσβασης σε θεραπείες με ψυχεδελικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την επιτάχυνση της πρόσβασης σε ιατρική έρευνα και θεραπείες που βασίζονται σε ψυχεδελικά φάρμακα.

Το διάταγμα δίνει εντολή στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να επισπεύσει την αξιολόγηση ουσιών όπως η ιμπογκαΐνη (ibogaine), την οποία οργανώσεις Αμερικανών βετεράνων θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της μετατραυματικού στρες (PTSD).

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. έχει ταχθεί υπέρ της χρήσης τέτοιων ουσιών ως εναλλακτικών θεραπειών για ψυχικές παθήσεις, όπως η κατάθλιψη.

Σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την αναταξινόμηση των ουσιών, οι οποίες προκαλούν παραισθήσεις και σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παράνομες, εφόσον υπάρξουν επιτυχημένες κλινικές δοκιμές. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. δολαρίων για έρευνα γύρω από την ιμπογκαΐνη.

Ο επικεφαλής της FDA, Marty Makary, δήλωσε ότι αποφάσεις για τις ουσίες αυτές ενδέχεται να ληφθούν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Η ιμπογκαΐνη και τα κέντρα θεραπείας στο Μεξικό

Η ιμπογκαΐνη, που προέρχεται από έναν θάμνο της Αφρικής, κατατάσσεται στις ΗΠΑ ως ουσία Κατηγορίας Ι (Schedule I), δηλαδή θεωρείται ότι «δεν έχει αναγνωρισμένη ιατρική χρήση και έχει υψηλό δυναμικό κατάχρησης», σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA).

Σε άλλες χώρες, ωστόσο, χρησιμοποιείται πειραματικά για την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών. Στο Μεξικό λειτουργούν κέντρα θεραπείας με ιμπογκαΐνη, τα οποία προσελκύουν συχνά Αμερικανούς βετεράνους.

Πλαισιωμένος από βετεράνους, όπως ο Marcus Luttrell, και τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Morgan Luttrell, καθώς και με τον podcaster Τζο Ρόγκαν να βρίσκεται πίσω του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την ιμπογκαΐνη και μέσω της εκπομπής του Ρόγκαν.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας (αριστερά) και ο Τζο Ρόγκαν (δεξιά)/Φωτογραφία: EPA

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πλέον υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ώστε να εξεταστεί η πιθανή χρήση της ως θεραπείας ψυχικής υγείας.

«Τον τελευταίο χρόνο άρχισα να ακούω γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ. «Παλιά ήταν σχεδόν ταμπού. Πλέον δεν είναι».

Πιέσεις για αλλαγή νομοθεσίας

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα σε περιπτώσεις όπου δεν προχώρησε σχετική νομοθεσία. Τον Δεκέμβριο είχε υπογράψει αντίστοιχο διάταγμα για την προώθηση της έρευνας γύρω από τη μαριχουάνα και την κανναβιδιόλη (CBD).

Το τότε διάταγμα ζητούσε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην αναταξινόμηση της μαριχουάνας - μια κίνηση που θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική για τα ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα, η DEA δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή.

Με πληροφορίες από Reuters