Γιατί το Μπανγκλαντές καταγράφει μια θανατηφόρα έξαρση ιλαράς

Πρόκειται πιθανότατα για το πιο θανατηφόρο κύμα ιλαρά στη χώρα τα τελευταία χρόνια

The LiFO team
Φωτ. αρχείου παιδιού στο Μπανγκλαντές / Getty Images
Το Μπανγκλαντές έχει ξεκινήσει μια επείγουσα εκστρατεία εμβολιασμού, μετά από μια ταχέως έξαρση ιλαράς, που εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων, κυρίως παιδιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για το πιο θανατηφόρο κύμα ιλαρά στη χώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς από τα μέσα Μαρτίου έχουν καταγραφεί πάνω από 7.500 ύποπτα κρούσματα, ενώ περισσότερα από 900 έχουν επιβεβαιωθεί, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2025, όταν είχαν σημειωθεί μόλις 125 περιστατικά.

Παρότι το Μπανγκλαντές διαθέτει εδώ και χρόνια πρόγραμμα εμβολιασμού για την ιλαρά, η πρόσφατη έξαρση ανέδειξε σημαντικά κενά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο των νέων κρουσμάτων, αφορά βρέφη κάτω των εννέα μηνών, ηλικία κατά την οποία δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν.

Επιπλέον, οι τακτικές εκστρατείες εμβολιασμού που πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια έχουν διακοπεί από το 2020, αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια εξαιτίας πολιτικών αναταραχών στη χώρα. Αυτές οι διακοπές δημιούργησαν σταδιακά «κενά ανοσίας» στον πληθυσμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Η αντίδραση των Αρχών στην έξαρση κρουσμάτων ιλαράς 

Σε συνεργασία με οργανισμούς όπως η UNICEF και ο World Health Organization, οι Αρχές ξεκίνησαν μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς και της ερυθράς.

Η καμπάνια στοχεύει σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως πέντε ετών, δίνοντας προτεραιότητα σε όσα δεν έχουν εμβολιαστεί και θεωρούνται πιο ευάλωτα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτεύουσα Ντάκα, αλλά και σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, όπως οι προσφυγικοί καταυλισμοί. Παράλληλα, οι υγειονομικές Αρχές ενημερώνουν το κοινό για τα συμπτώματα και τους τρόπους πρόληψης της νόσου.

Τι είναι η ιλαρά και γιατί είναι επικίνδυνη

Η ιλαρά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος που μεταδίδεται μέσω του αέρα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και θάνατο, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά.

Συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, κόκκινα και υγρά μάτια, βήχα και φτέρνισμα. Παρότι μπορεί να προληφθεί μέσω εμβολιασμού, απαιτείται πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης (περίπου 95%) για να περιοριστεί η εξάπλωσή της.

Παρόλο που τα κρούσματα ιλαράς παγκοσμίως έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται νέα αύξηση σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η πτώση των ποσοστών εμβολιασμού και οι διακοπές στα προγράμματα υγείας έχουν οδηγήσει σε επανεμφάνιση της νόσου, υπενθυμίζοντας πόσο κρίσιμη είναι η πρόληψη.

Με πληροφορίες από BBC

