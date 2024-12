Γιατί η διαδικασία για το διαζύγιο της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ κράτησε οκτώ χρόνια;

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ ήταν για χρόνια το απόλυτο «power couple» στον χώρο του θεάματος, αλλά ενώ ήταν παντρεμένοι μόνο για 24 μήνες, πέρασαν οκτώ χρόνια για να ολοκληρωθεί το διαζύγιο τους, σήμερα Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου.

Γιατί, λοιπόν, χρειάστηκε να περάσει τόσο μεγάλο διάστημα για να διευθετηθεί το θέμα;

Ένα μέρος της απάντησης είναι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο διαζύγιο, η ολοκλήρωση του οποίου γίνεται δυσκολότερη από ξεχωριστές νομικές διαμάχες που αφορούν τα παιδιά τους και έναν γαλλικό αμπελώνα που αγόρασαν μαζί.

Κάποια από αυτά τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και θα επιλυθούν με αυτό που ο δικηγόρος της Τζολί αποκάλεσε «μια μακρά συνεχιζόμενη διαδικασία».

Ο δικηγόρος διασημοτήτων Κρις Μέλτσερ δήλωσε στο BBC News ότι ο διακανονισμός του διαζυγίου χρειάστηκε ασυνήθιστα πολύ χρόνο.

«Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από κάθε διαζύγιο που συνήθως βλέπουμε», είπε.

«Αλλά αρχικά είχαν μάχες για την κηδεμονία και στη συνέχεια περιστράφηκε γύρω από αυτό το οινοποιείο που έχουν μαζί, το οποίο ήταν το επίκεντρο της μάχης τους τα τελευταία χρόνια».

Πολλές διασημότητες θέλουν να χωρίσουν γρήγορα και να προχωρήσουν, εξήγησε ο Μέλτσερ.

«Πολλές φορές σε μια υπόθεση αυτού του μεγέθους μπορούμε να τη διευθετήσουμε μέσα σε έξι μήνες, το πολύ σε ένα χρόνο. Τα οκτώ χρόνια είναι πραγματικά ένα σημάδι ότι κάτι περισσότερο συμβαίνει».

Ο ίδιος εκτιμά ότι πρόκειται για «μια επιθυμία να βλάψεις πραγματικά τον άλλον».

Η Αντζελίνα Τζολί, σήμερα 49 ετών και ο 61χρονος Μπραντ Πιτ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Κύριος και η Κυρία Σμιθ», η οποία κυκλοφόρησε το 2005.

«Λόγω της ταινίας, καταλήξαμε να κάνουμε μαζί όλα αυτά τα τρελά πράγματα και νομίζω ότι βρήκαμε αυτή την παράξενη φιλία και συνεργασία που κάπως έτσι ξαφνικά συνέβη», είχε δήλωσει η Τζολί στη Vogue το 2007.

Αμφότεροι είχαν παντρευτεί στο παρελθόν, ο Πιτ με την πρωταγωνίστρια των «Friends» Τζένιφερ Άνιστον και η Τζολί με τους ηθοποιούς Τζόνι Λι Μίλερ (1996 - 2000) και Μπίλι Μπομπ Θόρντον (2000 - 2003).

Jonny Lee Miller And Angelina Jolie In 'Hackers' from 1995. pic.twitter.com/QsuzxuOftK

Οι δυο τους έχουν από κοινού έξι παιδιά. Η Τζολί υιοθέτησε τον Μάντοξ από την Καμπότζη το 2002, λίγους μήνες μετά τη γέννησή του. Ο Πιτ τον υιοθέτησε αργότερα, αφού αυτός και η Τζολί είχαν αρχίσει τη σχέση τους.

Το 2005, το ζευγάρι υιοθέτησε την κόρη τους Ζαχάρα, από την Αιθιοπία, όταν ήταν λίγων μηνών.

Angelina Jolie with her kids Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh and Zahara at the Eternals World Première.



October 18, 2021. pic.twitter.com/MoEb2R5GUT