«Ιστορικών διαστάσεων χειμερινή κακοκαιρία» απειλεί μεγάλο μέρος των ΗΠΑ με χιόνια

Μια εκτεταμένη και ιδιαίτερα επικίνδυνη χειμερινή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει περισσότερες από τις μισές ΗΠΑ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έναν από τους πιο σοβαρούς συνδυασμούς χιονιού και πάγου των τελευταίων ετών.

Το φαινόμενο ξεκινά την Παρασκευή και έως τη Δευτέρα θα έχει διανύσει μια ζώνη μήκους περίπου 2.400 χιλιομέτρων, από το Τέξας έως τις βορειοανατολικές πολιτείες. Σε αρκετές περιοχές αναμένονται πάνω από 30 εκατοστά χιονιού, αλλά και εκτεταμένες επικαθίσεις πάγου με καταστροφικές συνέπειες, περιγράφει το CNN.

Μεγάλες πόλεις του Βορρά, όπως η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια, ενδέχεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενώ στον αμερικανικό Νότο η κύρια απειλή είναι ο πάγος. Περισσότεροι από 160 εκατομμύρια άνθρωποι, σε πάνω από 24 πολιτείες, βρίσκονται ήδη υπό προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες ή παγοθύελλες.

ΗΠΑ: Εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις

Η κακοκαιρία αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις, τόσο στους δρόμους όσο και στα αεροδρόμια, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος για πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές ρεύματος, κυρίως στις νότιες πολιτείες όπου ο πάγος θα επιβαρύνει δέντρα και γραμμές ηλεκτροδότησης.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω από το κύμα ακραίου ψύχους που συνοδεύει την κακοκαιρία. Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες θα επιτρέψουν στο χιόνι και τον πάγο να συσσωρεύονται ταχύτερα, καθιστώντας τους δρόμους δυσκολότερους στη συντήρηση και αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς θέρμανση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Η πορεία του συστήματος έχει μετατοπιστεί βορειότερα τις τελευταίες ημέρες, αυξάνοντας την πιθανότητα βαριάς χιονόπτωσης σε περιοχές της Μεσοδυτικής και των Βορειοανατολικών πολιτειών, χωρίς όμως να μειώνεται ο κίνδυνος παγοθύελλας στον Νότο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην τροχιά μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες διαφορές στις επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

ΗΠΑ: Ο πάγος η μεγαλύτερη απειλή

Η κακοκαιρία ξεκινά από τις πεδιάδες των κεντρικών πολιτειών, όπου υγρές αέριες μάζες συγκρούονται με αρκτικό ψύχος. Μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, το σύστημα θα έχει επεκταθεί από τις Μεγάλες Πεδιάδες έως τον Νότο και τη Βορειοανατολική ακτή, πριν αποχωρήσει από τη Νέα Αγγλία τη Δευτέρα.

Η παγωμένη βροχή θεωρείται ο πιο επικίνδυνος παράγοντας. Ο πάγος συσσωρεύεται στις επιφάνειες και το βάρος του μπορεί να ρίξει δέντρα και καλώδια ρεύματος. Οι περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης περιλαμβάνουν το βόρειο και ανατολικό Τέξας, τις κοιλάδες του κάτω Μισισιπή και του Τενεσί, τη βόρεια Τζόρτζια και τμήματα των Καρολίνων και της Βιρτζίνια.

Ακόμη και μικρές ποσότητες πάγου αρκούν για να παραλύσουν τις μετακινήσεις σε μεγάλες πόλεις.

Βόρεια της ζώνης του πάγου, αναμένονται εκτεταμένες χιονοπτώσεις. Σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες, τα ύψη χιονιού εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 15 και 30 εκατοστών, με ορισμένες περιοχές να ξεπερνούν το ένα μέτρο. Σε πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, το χιόνι μπορεί να πέφτει με ρυθμό άνω των 2,5 εκατοστών την ώρα.

Πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί σε πολιτείες όπως η Βόρεια και Νότια Καρολίνα, η Τζόρτζια, το Αρκάνσας και η Βιρτζίνια, προκειμένου να κινητοποιηθούν πόροι και προσωπικό. Στο Τέξας, ο κυβερνήτης ανακοίνωσε κατάσταση καταστροφής σε 134 κομητείες.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας -τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην ηλεκτροδότηση- ενδέχεται να διαρκέσουν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Με πληροφορίες από CNN