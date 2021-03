Έναντι 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε η πρώτη ανάρτηση του ιδρυτή του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, στη δημοφιλή πλατφόρμα, σε έναν επιχειρηματία με έδρα τη Μαλαισία.

Η ανάρτηση, στην οποία ο Ντόρσεϊ γράφει «απλά ξεκινάω το twttr μου» έγινε στις 21 Μαρτίου 2006, δημοπρατήθηκε από τον ίδιο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο αγοραστής, Sina Estavi, συνέκρινε την απόκτησή της με την αγορά της Μόνα Λίζα. Η ανάρτηση πωλήθηκε στον CEO της τεχνολογικής εταιρείας Bridge Oracle τη Δευτέρα ως NTF. Το NTF είναι ένα μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό που δηλώνει ποιος είναι ο κάτοχος μίας φωτογραφίας, ενός βίντεο ή κάποιας άλλης μορφής επιγραμμικών οπτικοακουστικών μέσων.

Τα NTF έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή φέτος κατά της πωλήσεις ακριβών έργων ψηφιακής τέχνης. Ο Ντόρσεϊ ανέφερε πως θα μετατρέψει τα έσοδα σε bitcoin και μετά δωρίσει το ποσό Give Directly ώστε να διατεθούν στην Αφρική. «Αυτό δεν είναι απλά ένα tweet!», έγραψε ο Estavi σε ανάρτησή του στο Twitter. «Πιστεύω πως μετά από χρόνια οι άνθρωποι θα καταλάβουν την αξία αυτού του tweet, όπως με τον πίνακα της Μόνα Λίζα.»

Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ πωλήθηκε μέσω δημοπρασίας στην ψηφιακή πλατφόρμα Valuables η οποία ανήκει στην αμερικανή Cent. Υπό τους κανονισμούς της πλατφόρμας ο Ντόρσεϊ θα λάβει το 95% των εσόδων και η πλατφόρμα το 5%. Η ανάρτηση θα παραμείνει στην πλατφόρμα παρά την πώλησή της. Μέσα σε λίγα λεπτά ψηφιακής δημοπρασίας τα προσφερόμενα ποσά ξεπέρασαν τις 88.000 δολάρια.

Ο Estavi θα λάβει ένα πιστοποιητικό, υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον Ντόρσεϊ όπως επίσης και τα metadata της αρχικής ανάρτησης.

This is not just a tweet!



I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ