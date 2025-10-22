ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς στο Αννόβερο

Άγνωστη η ταυτότητα του νεκρού από τους πυροβολισμούς στη Γερμανία - Αρκετοί τραυματίστηκαν στο Αννόβερο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΑΝΝΟΒΕΡΟ Facebook Twitter
Περιπολικό στη Γερμανία / EPA
0

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα, μετά από πυροβολισμούς στο Αννόβερο, στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε σχετικά εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομιάς για το αιματηρό συμβάν.

«Ένα άτομο τραυματίστηκε θανάσιμα» ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας για τους πυροβολισμούς στη Γερμανία, διευκρινίζοντας πως η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, την ώρα που αρκετοί έχουν τραυματιστεί.

Η σοβαρότητα των τραυματισμών και ο αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν παραμένουν ασαφείς, συμπλήρωσε σχετικά η εκπρόωσπος της Αστυνομίας για τους πυροβολισμούς στο Αννόβερο.

Γερμανία: Το χρονικό των πυροβολισμών

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δύο ή περισσότερες ομάδες ενεπλάκησαν σε καβγά γύρω στις 6:25 μ.μ το απόγευμα της Τετάρτης. «Έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί» δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο σε κοντινή απόσταση, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται στους πυροβολισμούς. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» συνέχισε η εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, για να προσθέσει: «Ένα ελικόπτερο πετάει πάνω από την περιοχή».

Ως προς το κίνητρο των δραστών, παραμένει ασαφές, με τους αστυνομικούς να μην έχουν δημοσιεύσει ακόμη πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Με πληροφορίες από Focus Online

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Η πρόεδρος του μουσείου ζητά να εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Η πρόεδρος του μουσείου ζητά εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος

Η πρόεδρος του Λούβρου ζητά αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας μετά τη μεγάλη ληστεία ιστορικών κοσμημάτων. Σχέδιο για νέο αστυνομικό τμήμα και εκσυγχρονισμό βιντεοεπιτήρησης
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η αμερικανική κυβέρνηση του χρωστά 230 εκατ. δολάρια - «Μηνύω τον εαυτό μου»

Διεθνή / Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η αμερικανική κυβέρνηση τού χρωστά 230 εκατ. δολάρια - «Μηνύω τον εαυτό μου»

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο πρόκειται για αποζημίωση λόγω ομοσπονδιακών ερευνών, στις οποίες υπεβλήθη κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη του θητεία
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Ποιες οι υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στη Γάζα και τους Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο

Διεθνή / Ισραήλ: Ποιες οι υποχρεώσεις του απέναντι στη Γάζα και τους Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ωστόσο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως πρόκειται για μια «κατάχρηση του διεθνούς δικαίου»
LIFO NEWSROOM
Η Ρωσία χτύπησε νηπιαγωγείο στο Κίεβο με πυραύλους και drone: Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά

Διεθνή / Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους και drone - Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά από πλήγμα σε νηπιαγωγείο

Οι νέες ρωσικές επιθέσεις με drone και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν σκοτώσει επτά ανθρώπους στην Ουκρανία, ενώ η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μπλοκάρεται
LIFO NEWSROOM
Χάρι και Μέγκαν ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ζητούν παγκόσμια απαγόρευση στην τεχνητή υπερνοημοσύνη

Υπέγραψαν δήλωση που καλεί κυβερνήσεις και εταιρείες να σταματήσουν προσωρινά την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι να υπάρξει ευρεία επιστημονική συναίνεση για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και να παραμείνει υπό έλεγχο
LIFO NEWSROOM
Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Διεθνή / Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Μιλώντας στο BBC ο επικεφαλής του ΠΟΥ ξεκαθάρισε ότι απαιτείται τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να αρχίσει να καλύπτεται το σύνθετο φάσμα αναγκών του πληθυσμού της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας
LIFO NEWSROOM
 
 