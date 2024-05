Γεωργία: Πέρασε ο νόμος περί «ξένων πρακτόρων» – Νέο επεισόδιο στη Βουλή

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων» που έχει προκαλέσει πολιτική κρίση στη χώρα.

Διαδηλωτές βρέθηκαν και πάλι έξω από το κοινοβούλιο, ζητώντας να μην περάσει το νομοσχέδιο.Στο νομοσχέδιο αυτό μπορεί να ασκήσει βέτο η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, αλλά το κοινοβούλιο μπορεί να το παρακάμψει διεξάγοντας μια επιπρόσθετη ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, νέο, βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή, με κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της αντιπολίτευσης να λογομαχούν και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

Το εν λόγω νομοσχέδιο αυστηροποιεί τους ελέγχους και αυξάνει τα πρόστιμα για τους οργανισμούς που λαμβάνουν κεφάλαια από το εξωτερικό.

Οποιαδήποτε εταιρεία – συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των ΜΚΟ – θα πρέπει πλέον να εγγράφεται ως “επιδίωξη των συμφερόντων μιας ξένης δύναμης” εάν λαμβάνει πάνω από το 20% των κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε το νομοσχέδιο “ρωσικό νόμο”, παραλληλίζοντας τη χρήση παρόμοιων μέτρων από τη Μόσχα για την καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και τον στιγματισμό των ακτιβιστών.

Η έγκριση του νόμου ακολούθησε εβδομάδες έντονων και εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γεωργία που σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών αρχών, καθώς και αρκετές συλλήψεις, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους.

Το κυβερνών Κόμμα των Ονείρων της Γεωργίας είχε προσπαθήσει να περάσει τον νόμο ήδη από πέρυσι, αλλά τελικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει μετά από ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων.

