Γεωργία: Χάος και αστυνομική βία πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων»

Συνεχίζονται οι σκηνές αστυνομικής βίας κατά διαδηλωτών στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα, λόγω του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων» που έχει προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις και αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες.

Με δακρυγόνα, ξυλοδαρμούς και αντλίες νερού οι αστυνομικές δυνάμεις της Γεωργίας επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες τουλάχιστον 20 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά του δύο Αμερικανοί πολίτες και ένας Ρώσος, την ώρα που στη Βουλή της χώρας συζητάται το νομοσχέδιο περί «ξένων πρακτόρων», το οποίο έχει προκαλέσει πολιτική κρίση, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

It is hard to watch this video from Georgia without tears. But the lesson here is invaluable: the only was to overcome russian tyranny is for all of us to stand together against it. Only together we will be able to overcome the russian evil. pic.twitter.com/ohT8nmEDF7