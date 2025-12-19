Γάζα: Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που βρίσκονταν εκτοπισμένοι

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα έχουν τραυματισμοί μετά από πλήγμα του ισραηλινού στρατού σε σχολείο που βρίσκονταν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στη συνοικία Τουφάχ της πόλης της Γάζας.

Ισραηλινές ριπές πυροβολικού χτύπησαν τον δεύτερο όροφο του σχολείου, ενώ όσοι ήταν εκεί είχαν συγκεντρωθεί για έναν γάμο.

Ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στο περιστατικό.

Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων σε σχολείο της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο σχολείο, αλλά ισχυρίζεται ότι άνοιξε πυρ εναντίον «υπόπτων», xωρίς ωστόσο να αναφέρει αν ήταν οπλισμένοι ή πώς αποτελούσαν απειλή.

Στη σύντομη ανακοίνωση, ο στρατός περιέγραψε το περιστατικό ως «ενέργεια που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας των δυνάμεων στην περιοχή της Κίτρινης Γραμμής στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας».

Δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

Επιβεβαίωσε ακόμα τις απώλειες αμάχων, αναφέροντας ότι προκλήθηκαν τραυματισμοί σε «άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό».

«Ο ισραηλινός στρατός εκφράζει τη λύπη του για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε σε αθώους πολίτες και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες που τους προκλήθηκαν», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η ισραηλινή επίθεση φαίνεται να συνιστά παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και Al Jazeera