Νετανιάχου στο TIME: «Λυπάμαι για την 7η Οκτωβρίου, αισθάνθηκα όπως ο Ρούζβελτ»

Για τη διαφαινόμενη αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ να αποτρέψουν τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, μίλησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό TIME, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δηλώνει «βαθύτατα λυπημένος».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δεχτεί προειδοποιήσεις από την Αίγυπτο για την ύπαρξη ενδείξεων για επικείμενη κλιμάκωση στη Γάζα, ενώ έγκυρα ειδησεογραφικά αμερικανικά μέσα αποκάλυψαν -περίπου τρεις μήνες μετά την 7η Οκτωβρίου- ότι ισραηλινοί αξιωματούχοι απέκτησαν το σχέδιο της Χαμάς, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τις επιθέσεις.

Israel's embattled Prime Minister Benjamin Netanyahu answers questions on Gaza, Iran, and his country's future https://t.co/3SyW5Vvz7p pic.twitter.com/KqwTBxhMOj