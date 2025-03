Γάζα: Εκατοντάδες Παλαιστίνοι διαδηλώνουν κατά της Χαμάς

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στη βόρεια Γάζα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Χαμάς και ζητώντας να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ισραήλ, σε αυτό που έχει περιγραφεί ως η μεγαλύτερη διαμαρτυρία εναντίον της μαχητικής ομάδας από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Βίντεο και φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τρίτη έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους, κυρίως άνδρες, να φωνάζουν «Έξω η Χαμάς» και «Τρομοκράτες της Χαμάς» στη Μπέιτ Λάχια, όπου το πλήθος είχε συγκεντρωθεί μια εβδομάδα αφότου ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους έντονους βομβαρδισμούς της Γάζας μετά από σχεδόν δύο μήνες εκεχειρίας.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μπροστά από νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ορισμένοι διαδηλωτές εθεάθησαν να κρατούν πανό με συνθήματα όπως «Σταματήστε τον πόλεμο» και «Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά».

