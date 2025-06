Γάζα: 14 άμαχοι νεκροί, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, από νέα ισραηλινή επίθεση

Δεκατέσσερις άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε κατοικημένο κτίριο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια, με τα νοσοκομεία Shifa και al-Ahli να επιβεβαιώνουν τον αριθμό των νεκρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επτά παιδιά και πέντε γυναίκες συγκαταλέγονται στα θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό. Το Ισραήλ δηλώνει πως στοχεύει αποκλειστικά μαχητές της Χαμάς, και ότι οι απώλειες αμάχων είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του παλαιστινιακού ένοπλου κινήματος σε κατοικημένες περιοχές.

Israeli tanks advanced towards this area in Jabaliya (the Jabaliya Services club) pic.twitter.com/9B93h7NGSH