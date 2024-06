Γαλλία: Υποψήφιος βουλευτής 18χρονος μαθητής που ανησυχεί για την άνοδο της ακροδεξιάς

Ανήσυχος για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία ο 18χρονος μαθητής Νολάν Λοράν είναι ο νεότερος υποψήφιος των βουλευτικών εκλογών.

Ο νεαρός μαθητής, που αυτή την περίοδο δίνει εξετάσεις για το «baccalauréat» (απολυτήριο λυκείου), θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην 5η εκλογική περιφέρεια του νομού Ντουμπς, στην περιοχή της Βουργουνδίας με το κόμμα «Génération démocratique et républicaine» (Γενιά δημοκρατική και ρεπουμπλικανική), το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Ο 18χρονος μαθητής δήλωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως επιθυμία του είναι να δώσει φωνή σε μια γενιά που ενδιαφέρεται ολοένα και λιγότερο για την πολιτική.

«Αποφασίσαμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα για να δώσουμε το παράδειγμα, να ξεκινήσουμε ένα κίνημα νεολαίας που θα μπορούσε να δώσει ελπίδα», τόνισε ο 18χρονος και ανέφερε πως εμπνεύστηκε την ίδρυση του κόμματος του μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όταν παρακολούθησε την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν, κατά την οποία ανακοίνωσε την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ο Γάλλος πρόεδρος προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 30 Ιουνίου και τις 7 Ιουλίου, μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν στις ευρωεκλογές.

