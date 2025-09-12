Γαλλία: Υποψίες για ρωσική ανάμειξη μετά την τοποθέτηση κεφαλιών γουρουνιών σε τζαμιά του Παρισιού

Οι γαλλικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι επιθέσεις αυτού του τύπου, αν και συμβολικές, αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τις εσωτερικές εντάσεις και να διχάσουν την κοινή γνώμη

Την Τρίτη το πρωί εντοπίστηκαν κεφάλια γουρουνιών στις εισόδους εννέα μουσουλμανικών τεμενών στη Γαλλία, προκαλώντας αντιδράσεις. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες, κινητό τηλέφωνο κροατικής προέλευσης και διέφυγαν στο Βέλγιο λίγες ώρες αργότερα.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενες ενέργειες: τα αστέρια του Δαυίδ που είχαν ζωγραφιστεί σε τοίχους το 2023 και τα κόκκινα αποτυπώματα χεριών στο μνημείο του Ολοκαυτώματος το 2024. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γαλλικές αρχές είχαν εντοπίσει εμπλοκή Μολδαβών και Βουλγάρων υπόπτων, με τους εισαγγελείς να κάνουν λόγο για «προσπάθεια αποσταθεροποίησης από ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», σύμφωνα με το BBC.

Η στρατηγική, σύμφωνα με έγγραφα των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, βασίζεται σε «proxy», δηλαδή άτομα που δεν εργάζονται απευθείας για τις ρωσικές υπηρεσίες, αλλά εκτελούν αποστολές μέσω ενδιάμεσων, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Ένας κτηνοτρόφος στη Νορμανδία κατέθεσε ότι πούλησε περίπου δέκα κεφάλια γουρουνιών σε δύο άνδρες με σερβικό όχημα. Το ίδιο αυτοκίνητο καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας τόσο στην περιοχή Ομπερκάμπφ στο Παρίσι όσο και κοντά σε τζαμιά στα προάστια.

Βίντεο που δημοσίευσε το BFMTV δείχνει άνδρα με λευκό μπλουζάκι και μάσκα να τοποθετεί κεφάλι γουρουνιού στην είσοδο τεμένους στη Μαλακόφ, να το φωτογραφίζει και να απομακρύνεται. Σχεδόν ταυτόχρονα, παρόμοια ενέργεια καταγράφηκε σε τζαμί στο Μοντρέιγ.

Η πρακτική της φωτογράφισης έχει ερμηνευθεί από τις αρχές ως «απόδειξη εκτέλεσης αποστολής» αλλά και ως υλικό για πιθανή διαδικτυακή καμπάνια προπαγάνδας.

Η υπηρεσία Viginum, που παρακολουθεί την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, είχε ήδη καταγράψει χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς με δεσμούς στη Ρωσία να διαδίδουν παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, όπως την υπόθεση με τα «κόκκινα χέρια».

Οι γαλλικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι επιθέσεις αυτού του τύπου, αν και συμβολικές, αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τις εσωτερικές εντάσεις και να διχάσουν την κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από BBC