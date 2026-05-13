Γαλλία: Πάνω από 1.700 επιβάτες εγκλωβισμένοι στο κρουαζιερόπλοιο λόγω πιθανής γαστρεντερίτιδας

Περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο «Ambition», καθώς οι γαλλικές υγειονομικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους και εξετάσεις μετά από πιθανή έξαρση γαστρεντερίτιδας.

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο απέπλευσε από το Μπέλφαστ στις 8 Μαΐου για ένα 14ήμερο ταξίδι στη δυτική Γαλλία και την Ισπανία, έχει καταγράψει δεκάδες ύποπτα κρούσματα γαστρεντερικής λοίμωξης μεταξύ επιβατών και πληρώματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία «Ambassador Cruise Line», τα περιστατικά ανέρχονται σε 48 ενεργά κρούσματα μεταξύ των επιβατών και ένα ακόμη σε μέλος του πληρώματος.

Όπως αναφέρεται, η αύξηση των κρουσμάτων παρατηρήθηκε μετά την επιβίβαση επιβατών στο λιμάνι του Λίβερπουλ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής πηγή της έξαρσης.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για την έξαρση στο κρουαζιερόπλοιο

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης, με άλλα πρόσφατα υγειονομικά περιστατικά σε διαφορετικά πλοία.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης ότι ένας 92χρονος επιβάτης πέθανε εν πλω την Παρασκευή, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν εμφάνιζε συμπτώματα γαστρεντερικής ασθένειας και ότι τα αίτια θανάτου διερευνώνται από ιατροδικαστή.

Κατά τον κατάπλου του πλοίου στο Μπορντό, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους και συνέλεξαν δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται εντός ωρών.

Η αποβίβαση επιβατών και πληρώματος, θα επιτραπεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την παροχή σχετικής έγκρισης από τις αρχές.

Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί αυξημένα μέτρα υγιεινής στο πλοίο, όπως ενισχυμένοι καθαρισμοί και περιορισμοί σε ορισμένους κοινόχρηστους χώρους.

Με πληροφορίες από Sky News



