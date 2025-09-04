ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Πορσελάνινα έργα αξίας 9,5 εκατ. ευρώ κλάπηκαν από μουσείο

Τα έργα, κινεζικής προέλευσης, φέρουν τον επίσημο χαρακτηρισμό «εθνικοί θησαυροί»

LifO Newsroom
Το μουσείο Αντριέν Ντουμπουσέ στη Λιμόζ / Φωτ: Wikimedia - © Croquant / Wikimedia Commons
Τρεις σπάνιες πορσελάνες κινεζικής προέλευσης, τα οποία φέρουν τον επίσημο χαρακτηρισμό «εθνικοί θησαυροί», εκλάπησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης από το Μουσείο Αντριέν Ντουμπουσέ στη Λιμόζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η αξία τους εκτιμάται σε περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες εισέβαλαν σπάζοντας παράθυρο του κτιρίου και ενεργοποίησαν τον συναγερμό, σύμφωνα με πηγή που δεν κατονομάζεται. Μέσα σε λίγα λεπτά αφαίρεσαν «δύο ιδιαίτερα σημαντικά πιάτα κινεζικής πορσελάνης του 14ου και 15ου αιώνα» και ένα κινεζικό βάζο του 18ου αιώνα, όπως ανακοίνωσε το μουσείο.

Η εισαγγελέας της Λιμόζ, Εμιλί Αμπράντ, δήλωσε ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως από τους φύλακες ασφαλείας, αλλά όταν έφτασαν στο σημείο οι ληστές είχαν ήδη διαφύγει. Έρευνα έχει ξεκινήσει για «διακεκριμένη κλοπή πολιτιστικών αγαθών από μουσείο, με συμμετοχή ομάδας και πρόκληση ζημιών».

Ο δήμαρχος της πόλης, Εμίλ Ροζέ Λομπερτί, σημείωσε ότι το σύστημα ασφαλείας λειτούργησε, αλλά «ίσως χρειαστεί αναθεώρηση». Πρόσθεσε πως «όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου έχουν βιώσει κλοπές. Είναι πιθανό συλλέκτες να παραγγέλνουν τέτοιες ενέργειες, στρατολογώντας εγκληματίες υψηλού επιπέδου».

Το μουσείο Αντριέν Ντουμπουσέ διαθέτει περίπου 18.000 έργα, ανάμεσά τους και τη μεγαλύτερη δημόσια συλλογή πορσελάνης της Λιμόζ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά πρόσφατων ληστειών σε γαλλικά μουσεία. Τον περασμένο Νοέμβριο, τέσσερις άνδρες έσπασαν με τσεκούρια και ρόπαλα προθήκες στο μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι και άρπαξαν πολύτιμα αντικείμενα. Μόλις μια μέρα αργότερα, κοσμήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν σε ένοπλη ληστεία στο μουσείο Hiéron στην ανατολική Γαλλία

Με πληροφορίες από Guardian

0

