Γαλλία: Αστυνομικοί δικάζονται με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησαν διαδηλωτές - «Χτυπούσαν χωρίς σταματημό»

Εννέα αξιωματικοί της γαλλικής αστυνομίας δικάζονται στο Παρίσι, στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησαν ειρηνικούς διαδηλωτές που είχαν καταφύγει στο σημείο του συμβάντος για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των «gilets jaunes» («κίτρινα γιλέκα») το 2018.

Η υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού είναι μία από τις μεγαλύτερες δίκες για φερόμενη αστυνομική βία κατά τη διάρκεια των ταραχών το 2018 και το 2019, όταν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές με φωσφοριζέ κίτρινα γιλέκα βγήκαν στους δρόμους για την αύξηση των φόρων στα καύσιμα, σε μια διαδήλωση που μετατράπηκε σε ευρύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο εισαγγελέας του Παρισιού ζήτησε την διεξαγωγή ποινικής δίκης, σημειώνοντας ότι ορισμένοι αστυνομικοί των ΜΑΤ «οπλισμένοι με γκλομπ και ασπίδες» «χτυπούσαν επανειλημμένα μη εχθρικούς διαδηλωτές» που ήταν στο έδαφος ή «προσπαθούσαν να βγουν με τα χέρια ψηλά».

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για βαριά σκόπιμη βία από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία. Εάν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως επτά ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ (87.000 λίρες).

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να υποστηρίξουν ότι ενεργούσαν υπό συνθήκες ακραίου στρες και «εξεγερτικής» κατάστασης, αφού για ώρες δέχονταν βολές με βλήματα από τους ταραξίες.

Το περιστατικό στη Γαλλία που οδήγησε στη δίκη

Οι εννέα αστυνομικοί της μονάδας CRS της αστυνομίας καταστολής ταραχών με έδρα το Chalon-sur-Saône κατηγορούνται ότι εισέβαλαν σε ένα Burger King κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, όπου μη βίαιοι διαδηλωτές και ορισμένοι δημοσιογράφοι είχαν καταφύγει για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα που εκτοξεύονταν έξω. Το εστιατόριο ήταν κλειστό, αλλά οι διαδηλωτές είχαν σπάσει τις πόρτες του καθώς δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η αστυνομία έλαβε εντολή να εκκενώσει το Burger King το συντομότερο δυνατό. Βίντεο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο έδειξε ότι ορισμένοι άνθρωποι σήκωσαν αμέσως τα χέρια τους όταν μπήκε η αστυνομία, για να δείξουν ότι δεν ήταν εχθρικοί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κλώτσησαν ή χτύπησαν με γκλομπς τους διαδηλωτές στο σώμα ή στο κεφάλι, μερικοί από τους οποίους ήταν στο πάτωμα. Ένα άτομο δέχτηκε 27 χτυπήματα από έξι διαφορετικούς αστυνομικούς. Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν: «Θα πεθάνουμε».

Όπως έγινε γνωστό, οι φερόμενοι ξυλοδαρμοί έλαβαν χώρα το τρίτο Σάββατο των διαδηλώσεων των κίτρινων γιλέκων, όταν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους του Παρισιού. Εκείνη την ημέρα, μασκοφόροι άνδρες στην άκρη των διαδηλώσεων έγραψαν γκράφιτι κατά του Μακρόν πάνω στην Αψίδα του Θριάμβου και μερικοί εισέβαλαν στο μνημείο, καταστρέφοντας τους κάτω ορόφους του πριν ανέβουν στην οροφή.

Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και προσόψεις τραπεζών τέθηκαν σε φωτιά, καθώς μερικοί μασκοφόροι διαδηλωτές εμπλέκονταν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Εκείνη την ημέρα έγιναν 318 συλλήψεις και 263 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 23 αστυνομικοί. Οι αρχές θεώρησαν ότι ήταν «πιθανώς η πιο δύσκολη ημέρα όσον αφορά τη διατήρηση της τάξης και την αντιμετώπιση των διαδηλωτών», όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Η αστυνομική βία

Η 35χρονη Μανόν, η οποία κατέφυγε στο Burger King μαζί με τον σύζυγό της, μετά από την χρήση δακρυγόνων, δήλωσε στο Le Parisien πριν από την έναρξη της δίκης ότι η αστυνομία «χτυπούσε και χτυπούσε, χωρίς σταματημό».

Ο Αριέ Αλιμί, δικηγόρος δύο θυμάτων, δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν μια σημαντική στιγμή για το κίνημα των κίτρινων γιλέκων και κατέδειξε τη «βία» της αστυνομίας.

Ο Λορέν-Φρανκ Λιέναρντ, που υπερασπιζόταν τους αστυνομικούς, είπε ότι το πλαίσιο ήταν σημαντικό και ότι εκείνη την ημέρα «οι πελάτες μου αντιμετώπισαν εκατοντάδες διαδηλωτές με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο βίας».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο δικαστήριο με στολές που έφεραν διακριτικά και εμβλήματα, τα οποία ο δικαστής τους διέταξε να αφαιρέσουν. Επέστρεψαν με απλά λευκά πουκάμισα.

Οι τακτικές της αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές των κίτρινων γιλέκων τέθηκαν υπό εξέταση μετά την ανακοίνωση επίσημων στοιχείων που έδειχναν ότι τουλάχιστον 2.500 διαδηλωτές τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, οι οποίες συνεχίστηκαν κάθε Σάββατο για ένα χρόνο. Περίπου 1.800 αστυνομικοί υπέστησαν τραυματισμούς. Ακτιβιστές δήλωσαν ότι 24 διαδηλωτές έχασαν ένα μάτι και πέντε έχασαν ένα χέρι λόγω των όπλων της αστυνομίας.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ένας αξιωματικός της CRS καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυλάκιση με αναστολή για σκόπιμη βία, αφού είχε καταγραφεί σε βίντεο να πετάει ένα πλακόστρωτο σε διαδηλωτή κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των κίτρινων γιλέκων νωρίτερα εκείνο το έτος.

Με πληροφορίες από Guardian