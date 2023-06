Γαλλία: Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι- Είχε περάσει και από την Ελλάδα

Το προφίλ του δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, χθες το πρωί σε πάρκο του Ανεσί, στην ανατολική Γαλλία αποκρυπτογραφούν οι αρχές.

Ο λόγος για τον ο Αμπνταλμασίχ Χ. έναν Σύρο πρόσφυγα στη Γαλλία, ο οποίος είχε ζήσει κάποια χρόνια στη Σουηδία, έχει περάσει και από την Ελλάδα. Η επίθεση με μαχαίρι «δεν είχε προφανές τρομοκρατικό κίνητρο», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Δεν ήταν γνωστός από καμιά υπηρεσία πληροφοριών και δεν είχε ψυχιατρικά ζητήματα. Ο 32χρονος δράστης έφθασε τον περασμένο Οκτώβριο σ' αυτή την ειρηνική πόλη της Άνω Σαβοΐας, στην καρδιά των Άλπεων και ζούσε ως άστεγος.

Εντύπωση στις αρχές προκαλεί πως μετά από τη σύλληψή του, δεν έχει εξηγήσει την πράξη του. Μάλιστα, εμπόδισε τις προσπάθειες των αστυνομικών να τον θέσουν υπό κράτηση «με το να κυλιστεί κάτω», είπε πηγή που πρόσκειται στην έρευνα. Θα υποβληθεί σήμερα σε ψυχιατρική εξέταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι αρχές είναι χριστιανός, έχει ένα παιδί τριών ετών και ότι πήρε διαζύγιο πέρυσι έπειτα από χρόνια οικογενειακής ζωής. Η πρώην σύζυγός του είναι επίσης πρόσφυγας από τη Συρία και έχει λάβει τη σουηδική υπηκοότητα.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο στις ΗΠΑ, όπου ζει εδώ και δέκα χρόνια, ο Αμπνταλμασίχ Χ είχε ολοκληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία του στη Συρία, πριν διαφύγει από τη χώρα το 2011 εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου. Στη συνέχεια κατέληξε στη Σουηδία αφού πέρασε από την Τουρκία και μετά από την Ελλάδα.

Από την πλευρά της η πρώην σύζυγός του δράστη της επίθεσης με μαχαίρι, από το Τρολχάταν στη νοτιοδυτική Σουηδία όπου βρίσκεται, και με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει: «Γνωριστήκαμε στην Τουρκία, ερωτευτήκαμε. Έπειτα από δύο χρόνια, παντρευτήκαμε, όμως δεν μπόρεσε να πάρει τη σουηδική υπηκοότητα, έτσι αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα. Χωρίσαμε επειδή εγώ δεν ήθελα να φύγω από τη Σουηδία», είπε

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, του είχε χορηγηθεί στις 26 Απριλίου 2003 από τη Σουηδία το καθεστώς του πρόσφυγα και ταξίδευε έχοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αστυνομία τον είχε αφήσει να φύγει, αφού τον είχε ελέγξει την περασμένη Κυριακή επειδή πλενόταν στη λίμνη του Ανεσί, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν.

Η σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης δήλωσε από την πλευρά της πως ο Αμπνταλμασίχ Χ. είχε λάβει άδεια παραμονής το 2013, αλλά από το 2017 απέτυχαν επανειλημμένες προσπάθειές του να πάρει τη σουηδική υπηκοότητα.

Ο Αμπνταλμασίχ Χ. είχε υποβάλει αιτήματα ασύλου στην Ελβετία, την Ιταλία και τη Γαλλία, όπου ο φάκελός του είχε απορριφθεί πρόσφατα. «Του γνωστοποιήθηκε ότι δεν μπορούσε να του χορηγηθεί άσυλο στη Γαλλία, επειδή είχε άσυλο στη Σουηδία», είπε χθες, Πέμπτη, ο υπουργός Εσωτερικών.

Στη διάρκεια μιας σπάνιας συνομιλίας του με την πρώην σύζυγό του μετά την αναχώρησή του, ο Αμπνταλμασίχ Χ. της είχε εξηγήσει πως ζούσε στη Γαλλία πριν από τέσσερις μήνες «μέσα σε μία εκκλησία».

Στο Ανεσί ήταν άστεγος. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του γαλλικού γραφείου Μετανάστευσης και Ένταξης (Ofii) Ντιντιέ Λεσί, «έπαιρνε το επίδομα για τους αιτούντες άσυλο αφότου είχε καταγραφεί ως τέτοιος», όμως, επειδή δεν υπήρχε θέση, «ουδέποτε φιλοξενήθηκε από τον εθνικό μηχανισμό υποδοχής».

Ένας εργαζόμενος στις αποβάθρες της λίμνης του Ανεσί είπε στην περιφερειακή εφημερίδα Le Dauphiné Libéré πως τον έβλεπε στην όχθη της λίμνης «καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, με λιακάδα ή με βροχή» εδώ και περίπου δύο μήνες. Περιγράφει έναν άνδρα «που μουρμούριζε κάτω από τα γένια του», χωρίς να μοιάζει επιθετικός.

Η μητέρα του Αμπνταλμασίχ Χ. ανέφερε ακόμη πως ο γιός της υπέφερε από «σοβαρή κατάθλιψη» και η αποτυχία του να πάρει σουηδικό διαβατήριο επιδείνωσε την κατάστασή του. «Αυτό μου το είπε η νύφη μου», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Έλεγε πως εκείνος δεν ήταν ποτέ καλά, πάντα με κατάθλιψη, με μαύρες ιδέες, δεν ήθελε να βγει από το σπίτι, δεν ήθελε να δουλέψει...».

«Ζήτησε την υπηκοότητα, τον απέρριψαν», κατ' αρχήν επειδή είχε υπηρετήσει στο συριακό στρατό, είπε. «Αυτό πιθανόν τον τρέλανε».

Τη στιγμή της επίθεσης, δεν βρισκόταν «ούτε υπό την επήρεια ναρκωτικών ούτε υπό την επήρεια αλκοόλ», σύμφωνα με την εισαγγελέα του Ανεσί, την Λιν Μπονέ-Ματίς. Στο στάδιο αυτό, η επίθεσή του παραμένει «χωρίς προφανές κίνητρο», είπε χθες, Πέμπτη, χωρίς να αποκλείει πως μπορεί να επρόκειτο για «μια παράλογη ενέργεια».

Στο μεταξύ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ είχαν συναντήσεις σήμερα με όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο στο περιστατικό της επίθεσης με μαχαίρι στο Ανεσί.

