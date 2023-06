Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία: Aπό 22 μηνών έως 3 ετών τα θύματα – Η μαρτυρία της πρώην συζύγου του

Τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ανεσί της Γαλλίας.

Από την επίθεση με μαχαίρι τραυματίστηκαν ένα παιδί ηλικίας 22 μηνών, δύο, δύο ετών και ένα ηλικίας τριών ετών, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία στις γαλλικές Άλπεις και στη Γενεύη. Η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως κρίσιμη. Παράλληλα, δεκάδες άλλα παιδιά, εξίσου πολύ μικρής ηλικίας, τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα σε παιδική χαρά ενώ και μαθητές γυμνασίου, που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο, δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη εξαιτίας του κλονισμού που είχαν υποστεί.

Ένα από τέσσερα παιδιά, που έχουν τραυματιστεί σοβαρά είναι από τη Βρετανία. Οι γαλλικές αρχές από την πλευρά τους, ανέφεραν πως ένα άλλο παιδί είναι από την Ολλανδία. Σοβαρά τραυματίστηκε επίσης ένας 70χρονος άνδρας, καθώς πρώτα μαχαιρώθηκε από τον δράστη ενώ στη συνέχεια τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας. Παράλληλα, ένας άλλος ενήλικας τραυματίστηκε στο σημείο της επίθεσης και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο Σύρος ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι είχε φθάσει στη Γαλλία πριν από οκτώ μήνες προερχόμενος από τη Σουηδία όπου ζούσε, επειδή δεν κατάφερε να αποκτήσει τη σουηδική υπηκοότητα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πρώην σύζυγός του. Η νεαρή γυναίκα εξέφρασε αμφιβολίες για την πράξη που αποδίδεται στον Αμπνταλμασίχ Χ., 31 ετών, από τον οποίο πήρε διαζύγιο πριν από μερικούς μήνες. Μάλιστα, η ίδια θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε πως «Δεν ξέρω τι του συνέβη. Αυτό που μου λέτε, είναι τρομερό. Όμως δεν έχω επικοινωνία μαζί του, δεν ξέρω πού ζει, ούτε πώς πάει ψυχολογικά».

Η νεαρή γύναια, όταν πληροφορήθηκε το γεγονός, είπε πως «Αυτός; Θεέ μου, ήταν τόσο ευγενικός, δεν καταλαβαίνω». Όπως είπε, η αναχώρηση του Σύρου έχει σχέση με το γεγονός ότι «δεν κατάφερε να αποκτήσει τη σουηδική υπηκοότητα». Συμπλήρωσε πως «Συναντηθήκαμε στην Τουρκία, ερωτευθήκαμε και ήρθαμε εδώ (στη Σουηδία). Έπειτα από δύο χρόνια, παντρευτήκαμε, αλλά δεν μπόρεσε να αποκτήσει τη σουηδική υπηκοότητα, έτσι αποφάσισε να φύγει από τη χώρα. Χωρίσαμε επειδή εγώ δεν ήθελα να φύγω από τη Σουηδία», είπε μιλώντας στο AFP.

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι κατέγραψαν αίτημα ασύλου εκ μέρους του στα τέλη Νοεμβρίου του 2022, χωρίς να δίνουν συνέχεια καθώς είχε ήδη ζητήσει να ζει υπό καθεστώς πρόσφυγα στη Σουηδία. Σε σπάνια συνομιλία που είχαν μετά την αναχώρησή του από το Τρολχάταν όπου ζούσε ο ύποπτος για την επίθεση, ο τελευταίος τής είπε ότι ζούσε «σε μια εκκλησία» στη Γαλλία. «Δεν έχω πια πολλά νέα. Δεν ξέρω πολλά περισσότερα, ήταν σε επαφή κυρίως με την οικογένειά του που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Περίπου στις 9.45 π.μ., ένας άνδρας κρατώντας μαχαίρι μπήκε στην παιδική χαρά κοντά στη λίμνη του Ανεσί, μια ήρεμη περιοχή που προτιμούν τόσο ντόπιοι όσο και τουρίστες. Ο άνδρας προσπέρασε τους ενήλικες στο πάρκο και στόχευσε με το μαχαίρι πολύ μικρά παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί σε καρότσι, σύμφωνα με μάρτυρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δράστης καταδιώχθηκε από την αστυνομία. Στη συνέχεια επιτέθηκε σε έναν ηλικιωμένο άνδρα σε διαφορετικό σημείο του πάρκου. Η αστυνομία πυροβόλησε, ωστόσο δεν τραυμάτισε τον δράστη ενώ αμέσως μετά, τον συνέλαβε.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Επικεφαλής της έρευνας είναι η εθνική αστυνομία και όχι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς ο εισαγγελέας δήλωσε ότι βάσει των αρχικών ερευνών «δεν φαίνεται να υπάρχει τρομοκρατικό κίνητρο».

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στη Le Monde ότι ο άνδρας είχε δηλώσει ότι είναι Σύρος χριστιανός όταν έκανε αίτηση ασύλου στη Γαλλία. Μάλιστα, η Le Monde καθώς κι άλλα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φορούσε αλυσίδα με σταυρό γύρω από τον λαιμό του, όταν συνελήφθη.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν δήλωσε ότι οι γαλλικές αρχές είχαν έρθει σε επαφή με διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών και ότι ο άνδρας ήταν άγνωστος σε οποιαδήποτε γαλλική, ευρωπαϊκή ή άλλη ξένη υπηρεσία ασφαλείας. Δεν είχε ποινικό μητρώο, ούτε προφανές ψυχιατρικό ιστορικό, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η ίδια και χαρακτήρισε την επίθεση «άγρια» ενώ πρόσθεσε πως ολόκληρη η Γαλλία «συγκλονίστηκε από αυτή την απεχθή, απερίγραπτη πράξη».

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μέσω ανάρτησης στο Twitter έγραψε πως επρόκειτο για μια πράξη «απόλυτης δειλίας» και ότι το έθνος ήταν σοκαρισμένο.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.