Επίθεση σε παιδιά στη Γαλλία: Ο «ήρωας με το σακίδιο» που καταδίωξε τον δράστη- Το βίντεο που έγινε viral

Τον γύρο του κόσμου έκανε η επίθεση με μαχαίρι ενός 31χρονου σε πάρκο στην πόλη Ανεσί της Γαλλίας, που συνελήφθη μετά την παρέμβαση του «ήρωα με το σακίδιο» όπως τον χαρακτηρίζουν οι χρήστες στα social media.

Σημειώνεται, ότι από την επίθεση με μαχαίρι στο πάρκο τραυματίστηκαν τέσσερα πολύ μικρά παιδιά, ηλικίας 22 ως 36 μηνών, μεταξύ των οποίων ένα από τη Βρετανία και ένα από την Ολλανδία. Αυτά διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία στη Γενεύη και στην Γκρενόμπλ αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.

Ένας ενήλικας διακομίσθηκε επίσης στο νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε από τον δράστη της επίθεσης και στη συνέχεια από τα πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της σύλληψης του υπόπτου, και άλλος ένας ενήλικας τραυματίστηκε πιο ελαφρά.

Στις εικόνες διακρίνεται ο νεαρός «άνδρας με το σακίδιο» στην πλάτη και ένα δεύτερο μικρότερο στο χέρι να στέκεται απέναντι στον ηλικίας 31 ετών Σύρο αιτούντα άσυλο.

Bohater z plecakiem, który dzisiaj powstrzymywał nożownika z Syrii w #Annecy Francja, to 24-letni Henri, absolwent filozofii, dwa miesiące temu wyruszył w pielgrzymkę po francuskich katedrach. "Módlcie się za dzieci, nic mi nie jest" - powiedział mediom. Zaprosić go do Polski! pic.twitter.com/6MV57FzayQ