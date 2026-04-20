Γαλλία: Ο Έλον Μασκ κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με σεξουαλικά βίντεο deepfake στο X

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ κλήθηκε να παραστεί σε εθελοντική κατάθεση στο Παρίσι τη Δευτέρα, στο πλαίσιο γαλλικής έρευνας για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X που διαχειρίζεται, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν θα εμφανιστεί.

Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν κλήτευση για τον Μασκ τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, σχετικά με καταγγελίες ότι ο αλγόριθμος της X χρησιμοποιήθηκε για να παρεμβαίνει στην γαλλική πολιτική.

Η έρευνα επεκτάθηκε αργότερα ώστε να συμπεριλάβει και τη διερεύνηση της διάδοσης από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του X, το Grok, παραπληροφόρησης για το Ολοκαύτωμα και σεξουαλικά deepfakes.

Η υπόθεση εναντίον Μασκ και Χ

Στις αρχές Φεβρουαρίου, οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές έκαναν έρευνα στα γραφεία του X στο Παρίσι, σε μια ενέργεια που η εταιρεία – αρνούμενη οποιαδήποτε παράνομη πράξη – καταδίκασε ως «πολιτικοποιημένες» επιδρομές και «καταχρηστική δικαστική πράξη».

Την ίδια περίοδο, οι εισαγγελείς του Παρισιού κάλεσαν επίσης τον Μασκ και την τότε διευθύνουσα σύμβουλο Λίντα Γιακαρίνο για εθελοντικές καταθέσεις ως «de facto και de jure διευθυντές της πλατφόρμας X κατά τη στιγμή των γεγονότων», μια κίνηση που ο Μασκ χαρακτήρισε ως «πολιτική επίθεση».

Η Γιακαρίνο παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου του X τον Ιούλιο του περασμένου έτους, μετά από δύο χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας.

Τον Φεβρουάριο, η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό ανέφερε ότι είχαν κληθεί επίσης υπάλληλοι της X να παρουσιαστούν μεταξύ 20 και 24 Απριλίου «για να καταθέσουν ως μάρτυρες».

Ωστόσο, το αν θα εμφανιστούν ή όχι οι κληθέντες για εθελοντική κατάθεση δεν θα αποτελέσει «εμπόδιο στη συνέχιση της έρευνας», ανέφερε το Σάββατο η εισαγγελία του Παρισιού.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο ή την ώρα της προγραμματισμένης ανάκρισης του Μασκ.

Η γαλλική έρευνα επικεντρώνεται σε διάφορα εικαζόμενα ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συνέργεια στην κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και η άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Η εταιρεία κοινωνικών μέσων χαρακτήρισε τον Ιούλιο την έρευνα ως «πολιτικά υποκινούμενη».

Ανησυχίες για το Grok

Η γαλλική έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διεθνούς αντίδρασης εναντίον του Grok, αφού αποκαλύφθηκε ότι οι χρήστες μπορούσαν να σεξουαλικοποιήσουν εικόνες γυναικών και παιδιών χρησιμοποιώντας απλές εντολές κειμένου όπως «βάλε την σε μπικίνι» ή «βγάλε τα ρούχα της».

Δημιούργησε περίπου τρία εκατομμύρια σεξουαλικοποιημένες εικόνες – κυρίως γυναικών, αν και 23.000 από αυτές φαινόταν να απεικονίζουν παιδιά – σε 11 ημέρες, σύμφωνα με δήλωση του Center for Countering Digital Hate (CCDH), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού παρακολούθησης, στα τέλη Ιανουαρίου.

Σε ξεχωριστή έρευνα, η βρετανική ρυθμιστική αρχή δεδομένων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο έρευνες για τις εταιρείες X και xAI του Μασκ λόγω «σοβαρών ανησυχιών» σχετικά με το αν οι εταιρείες συμμορφώνονταν με τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων deepfakes από το Grok.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε επίσης έρευνα κατά της X σχετικά με τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων deepfake εικόνων γυναικών και ανηλίκων από το Grok.

Με πληροφορίες από France 24 και AFP