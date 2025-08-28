Γαλλία: Χρέος πάνω από 120% και πολιτικό δράμα - «Τέλος της αφθονίας» προειδοποιεί ο Μακρόν

Η Γαλλία βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο: χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό και, ίσως σύντομα, χωρίς κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κάλεσε το κοινοβούλιο να διεξαγάγει ψηφοφορία εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, όμως με τα αριστερά κόμματα και την ακροδεξιά να έχουν δεσμευτεί να τον ρίξουν, οι αριθμοί δεν είναι με το μέρος του.

Την Τρίτη, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας ένωσε τις δυνάμεις του με τους Πράσινους και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο, βάζοντας σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον Μπαϊρού.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, προειδοποίησε ακόμη και για τον κίνδυνο να χρειαστεί η Γαλλία να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), χαρακτηρίζοντάς το «ρίσκο που είναι μπροστά μας». Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία παραμένει ένας από τους «πυλώνες» του ευρώ, οι οικονομολόγοι συμφωνούν πως η πιθανή πτώση της κυβέρνησης θα ενισχύσει τη δυσπιστία των αγορών.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, που το 2023 βρισκόταν στο 113% του ΑΕΠ, αναμένεται να ξεπεράσει το 120% ως το τέλος της δεκαετίας, εξαιτίας των ετήσιων ελλειμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα πλησιάζει επικίνδυνα την Ιταλία, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρωζώνης.

Αντίθετα, η Ιταλία, παρότι έχει μεγαλύτερο συνολικό χρέος, καταφέρνει να ελέγχει καλύτερα τις δαπάνες της. Ακόμη και η Ελλάδα, με χρέος στο 158% του ΑΕΠ, πληρώνει μικρότερα επιτόκια δανεισμού από τη Γαλλία.

Ο Μακρόν προειδοποιεί για «τέλος της αφθονίας»

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εδώ και καιρό ζητά μεταρρυθμίσεις, λέγοντας πως «οι εποχές της αφθονίας τελείωσαν». Η πιο αμφιλεγόμενη κίνησή του ήταν η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 έτη, η οποία προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού προτείνει ακόμη πιο σκληρά μέτρα: περικοπές 44 δισ. ευρώ και κατάργηση δύο επίσημων αργιών, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα από 5,8% του ΑΕΠ το 2024 στο 4,6% το 2026.

Πολιτική αβεβαιότητα και κίνδυνος νέας κρίσης

Αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι ο Μπαϊρού ίσως αναγκαστεί να χαλαρώσει τον στόχο μείωσης του ελλείμματος για να διατηρήσει την εξουσία. Αυτό θα μπορούσε να δώσει μια «ανάσα» στην ανάπτυξη, αλλά θα αύξανε ακόμη περισσότερο το χρέος και θα έφερνε πιθανές υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Σύμφωνα με προβλέψεις, η ανάπτυξη της Γαλλίας θα παραμείνει αναιμική: 0,6% το 2025 και 0,9% το 2026 – πολύ χαμηλότερα από τις φιλοδοξίες του Μακρόν για μια «ζωντανή, ανταγωνιστική οικονομία».

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο που να ενώνει την πλειοψηφία των Γάλλων, η χώρα μπορεί να μείνει χωρίς σταθερό προϋπολογισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από Guardian