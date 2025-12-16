Επτά από τις πιο αστείες φωτογραφίες ζώων του 2025

Ανακοινώθηκαν οι νικητές των Nikon Comedy Wildlife Awards με τις πιο αστείες φωτογραφίες ζώων για το 2025.

Φέτος σημειώθηκε ρεκόρ, με 10.000 συμμετοχές από 109 χώρες και, όπως υπογραμμίζει ο διεθνής Τύπος, πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό στην 11χρονη ιστορία του δημοφιλούς διαγωνισμού φωτογραφίας. Πέρα από τους νικητές, την προσοχή των media τραβούν και άλλες συμμετοχές, από πτηνά που κάνουν… gossip μέχρι ένα χαμογελαστό μικρό ψάρι.

Comedy Wildlife Awards: Οι νικητές

Γενικός νικητής: «High Five»

Η φωτογραφία ενός γορίλα στη Ρουάντα, από τον Mark Meth Cohn, κέρδισε το βραβείο του «overall νικητή». Ο Cohn πέρασε τέσσερις ημέρες πεζοπορώντας στα ομιχλώδη βουνά, αναζητώντας οικογένειες γορίλων. Φωτ./ Mark Meth-Cohn / instagram / @comedywildlifephoto / @hahnemuehle_uk

Νικητής στην κατηγορία Junior: «Το βάπτισμα του απρόθυμου προσηλυτισμένου»

Ο Grayson Bell είναι ο φωτογράφος που κέρδισε στην κατηγορία Junior, η οποία αφορά παιδιά έως 16 ετών. Ο Grayson απαθανάτισε μια σπάνια στιγμή πράσινων βατράχων στο Μέιν των ΗΠΑ. Όπως έχει πει ο ίδιος, δεν συνειδητοποίησε ότι είχε αυτή τη φωτογραφία στο υλικό του μέχρι που επέστρεψε στο σπίτι του. «Το έδειξα στους γονείς μου και τους άρεσε πολύ, και έγινε ένα από τα αγαπημένα μου. Όλοι σκεφτήκαμε ότι έμοιαζε σαν το ένα βατράχι να προσπαθούσε να βαπτίσει το άλλο!» / Φωτ. Instagra, / @graysonbellphotography

Νικητής στην κατηγορία Νέος Φωτογράφος: «Hit the dance floor»

Αυτές οι κόκκινες αλεπούδες φαίνεται να διασκεδάζουν ιδιαίτερα, επιδεικνύοντας τις χορευτικές τους ικανότητες. Τις φωτογράφισε η Paula Rustemeier στην Ολλανδία, η οποία κέρδισε στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Η νεαρή καλλιτέχνις δηλώνει: «Πραγματικά δεν γίνεται να μην γελάσεις βλέποντας τις αλεπούδες να παίζουν με τις ιδιόμορφες προσωπικότητές τους» / Φωτ. Nikon Comedy Wildlife / Instagram / @Paula Rustemeier

Τα πτηνά που «κουτσομπολεύουν»

Τα πουλιά που μοιάζουν σαν να κουτσομοπλεύουν του Warren Price, είναι από τις φωτογραφίες του διαγωνισμού που έγιναν viral στα media / Φωτ.: Nikon Comedy Wildlife / Instagram

Το ψαράκι που χαμογελά

Η Jenny Stock με το Smiley κέρδισε την κατηγορία «Ψάρια και άλλα υδρόβια είδη» στα βραβεία φωτογραφίας @comedywildlifephoto! Φωτ. Instagram / Jenny Stock

Ένα πτηνό «καπνιστής»

Ο Lars Beygang με το «Outdoor smoking zone» (Ζώνη καπνίσματος σε εξωτερικό χώρο) στους φιναλίστ / Φωτ. comedywildlifephoto.com/

Η αρκούδα που «ποζάρει»

Ο Valtteri Mulkahainen με το «Χαμογέλα, σε φωτογραφίζουν» και την αρκούδα που έγινε viral, δείχνοντας τα δόντια της σε ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο / Φωτ. comedywildlifephoto.com