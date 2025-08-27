Γαλλία: 7 στους 10 δεν θέλουν την κυβέρνηση Μπαϊρού

Η Γαλλία έχει έλθει αντιμέτωπη με μεγάλη πολιτική αστάθεια, την οποία πυροδότησαν οι περί επικείμενης ψήφου εμπιστοσύνης δηλώσεις του πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού.

Η κυβέρνηση κινδυνεύει με κατάρρευση, αυτή τη φορά με αφορμή το σχέδιο εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και η κατάρρευση αυτή, αποτυπώνεται με το 72 % των Γάλλων που δείχνει απρόθυμο να λάβει ο Φρανσουά Μπαϊρού ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

Εν μέσω των προβληματισμών που έσπειρε το ζήτημα του Προϋπολογισμού, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως αναλαμβάνει μερίδιο της ευθύνης για την αύξηση του ελλείμματος, επισημαίνοντας τις απαραίτητες παροχές και ελαφρύνσεις την περίοδο του κορωνοϊου και το κόστος τους στο χρέος της χώρας.

Τις εξελίξεις παρακολουθούν σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας αγορές και επενδυτές.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού κινδυνεύει να γίνει η δεύτερη κυβέρνηση που μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο θα καταρρεύσει στην Γαλλία, καθώς μέχρι στιγμής κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει δηλώσει πως θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Δημοσκόπηση του Ifop που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου, έδειξε ότι περίπου το 63% στην Γαλλία επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αγωνίζεται να σώσει την κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

