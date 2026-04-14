Γαλλία: «Έπρεπε να ζητήσω βοήθεια» - Όλο και περισσότεροι νέοι κάνουν κατάχρηση του αερίου του γέλιου

Ένας 21χρονος άνδρας περιηγείται στο κινητό του στις διαφημίσεις του Snapchat που προωθούν το υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως αέριο του γέλιου, που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους νέους στη Γαλλία.

«Ειλικρινά, στη Γαλλία είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρεις», είπε.

Ο νεαρός, ο οποίος μίλησε στην AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του στίγματος που περιβάλλει τη χρήση ναρκωτικών, είπε ότι «εθίστηκε» στην άχρωμη και άοσμη ουσία όταν τη δοκίμασε το 2021.

Συχνή η χρήση του αερίου του γέλιου στη Γαλλία

«Το έκανα κάθε μέρα, κάθε βράδυ», είπε στο Μπρον, λίγο έξω από τη νοτιοανατολική πόλη της Λυών.

«Μετά από δύο ή τρία χρόνια χρήσης, είπα στον εαυτό μου ότι έπρεπε να ζητήσω βοήθεια, λόγω των παρενεργειών».

Ο κάτοικος της Λυών, ο οποίος έχει παραπονεθεί για μυϊκή αδυναμία, είναι ασθενής στο Hospices Civils de Lyon (HCL), ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Γαλλίας.

Το υποξείδιο του αζώτου χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του πόνου στην οδοντιατρική και την ιατρική.

Τα τελευταία χρόνια, η κατάχρηση αυτού του φθηνού αερίου έχει διαδοθεί ευρέως στη Γαλλία μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων, οι οποίοι συχνά το χρησιμοποιούν ως ψυχοδραστική ουσία σε πάρτι και το εισπνέουν μέσω μπαλονιών που γεμίζουν από μεταλλικά δοχεία.

Ένας νόμος του 2021 απαγορεύει την πώληση του αερίου του γέλιου σε ανηλίκους, αλλά στη Γαλλία εξακολουθεί να είναι νόμιμη η αγορά του αερίου από ενήλικες.

Οι παρανέργειες του υποξειδίου του αζώτου

Η ψυχαγωγική χρήση προκαλεί αισθήματα ευφορίας, χαλάρωσης και αποσύνδεσης από την πραγματικότητα.

Ωστόσο, η μακροχρόνια κατάχρηση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο νευρικό σύστημα, να επηρεάσει αρνητικά τις γνωστικές λειτουργίες και να οδηγήσει σε προβλήματα ισορροπίας και αντανακλαστικών.

Εκτός από τα απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας, το αέριο έχει προκαλέσει θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι αναφορές για δηλητηρίαση τριπλασιάστηκαν μεταξύ του 2022 και του 2023.

Τώρα η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, και ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ υποστηρίζει την ποινικοποίηση της ακατάλληλης κατανάλωσης του αερίου, η οποία θα τιμωρείται με ένα έτος φυλάκιση και πρόστιμο 3.750 ευρώ.

Οι γιατροί στο HCL θεραπεύουν πρώην και τρέχοντες χρήστες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες γνωστικές και άλλες επιπτώσεις.

Μία από τις χρήστριες είπε ότι ζήτησε ιατρική βοήθεια όταν άρχισε να ανησυχεί για το μυρμήγκιασμα που ένιωθε στα πόδια και στα χέρια της.

«Γίνεται πολύ δύσκολο, ακόμα και το να οδηγήσω. Όταν με πιάνει το μυρμήγκιασμα, πονάει πολύ», είπε η 23χρονη γυναίκα, η οποία επίσης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αφού νοσηλεύτηκε λόγω του πόνου της, πήγε για επανέλεγχο στο HCL.

Η γυναίκα είπε ότι η θεραπεία —συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Β12— την βοηθούσε.

«Θυμάμαι περισσότερα πράγματα —η Β12 με βοηθάει πραγματικά πολύ», είπε.

Με πληροφορίες από AFP