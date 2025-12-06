ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Δικαστήριο επέβαλε «κατ' οίκον περιορισμό» σε γάτα

Στην κηδεμόνα του ζώου επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο - Ο λόγος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γαλλία: Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε «κατ’ οίκον περιορισμό» σε γάτα και πρόστιμο στην κηδεμόνα του ύστερα από καταγγελία γείτονα ότι το ζώο περιφερόταν συνεχώς στον κήπο του.

Η γάτα, με το όνομα «Ρεμί», ανήκει στην Ντομινίκ Βαλντές, και σύμφωνα με τον γείτονά της, συχνά πηδούσε μέσα στον κήπο του, άφηνε αποτυπώματα σε υγρό σοβά, έκανε την ανάγκη του πάνω σε πάπλωμα και γενικά προξένησε φθορές.

Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι ο Ρεμί δεν επιτρέπεται πλέον να βγαίνει εκτός του σπιτιού και επέβαλε στη Βαλντές πρόστιμο 1.250 € για αποκατάσταση ζημιών και δικαστικά έξοδα, καθώς και πρόσθετα 30 ευρώ για κάθε μελλοντική παραβίαση της απόφασης.

Η Βαλντές δήλωσε πως μετά την απόφαση ο Ρεμί «έχει πάρει βάρος και έχει γίνει επιθετικός», ενώ κατήγγειλε ότι πλέον δεν μπορεί ούτε καν να τον αφήσει στον δικό της κήπο από φόβο μήπως πηδήξει δίπλα.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις, που προειδοποιούν ότι αν γίνει δεδικασμένο, μπορεί να αποθαρρύνει ανθρώπους από την υιοθεσία γάτας - καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση το φυσικό δικαίωμα των κατοικιδίων να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Η SPA, η γαλλική οργάνωση για την προστασία των ζώων, δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. «Αν αυτό γίνει νομολογία, οι άνθρωποι θα το σκεφτούν δύο φορές για να υιοθετήσουν γάτα», προειδοποίησε ο διευθυντής της, Γκιγιόμ Σαντσέζ.

Ως «απολύτως παράλογη» περιέγραψαν την κατάσταση γείτονες της Βαλντές, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν.

Με πληροφορίες από AFP, Le Parisien

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ έλαβε το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA

Διεθνή / Ο Τραμπ έλαβε το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA

«Αναμφίβολα αξίζετε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA για τις πράξεις σας, για όσα έχετε επιτύχει με τον δικό σας τρόπο», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Η κυβέρνηση αυξάνει την ασφάλεια σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω «πολύ υψηλού» κινδύνου τρομοκρατίας

Διεθνή / Γαλλία: Η κυβέρνηση αυξάνει την ασφάλεια σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω «πολύ υψηλού» κινδύνου τρομοκρατίας

Τα αυξημένα μέτρα έρχονται λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Παρισιού να ακυρώσει τη μεγάλη συναυλία της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στα Ηλύσια Πεδία
LIFO NEWSROOM
«Η Ευρώπη οδεύει προς πολιτισμική εξαφάνιση»: Το νέο δόγμα Τραμπ για την ήπειρο 

Διεθνή / «Η Ευρώπη οδεύει προς πολιτισμική εξαφάνιση»: Το νέο δόγμα Τραμπ για την ήπειρο 

Το κείμενο διατυπώνει ευθεία πολιτική στήριξη σε ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες χώρες «κινδυνεύουν να γίνουν κατά πλειονότητα μη ευρωπαϊκές»
LIFO NEWSROOM
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η φερόμενη ως κόρη του μιλά για τον πόλεμο στην Ουκρανία - «Λυπάμαι, δεν είμαι υπεύθυνη»

Διεθνή / Βλαντιμίρ Πούτιν: Η φερόμενη ως κόρη του μιλά για τον πόλεμο στην Ουκρανία - «Λυπάμαι, δεν είμαι υπεύθυνη»

Η 22χρονη εντοπίστηκε στο Παρίσι από Ουκρανό δημοσιογράφο, ο οποίος τη ρώτησε πώς αισθάνεται για τις πράξεις του Ρώσου προέδρου, ενώ την κάλεσε να επισκεφτεί το Κίεβο
LIFO NEWSROOM
 
 