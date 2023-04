Γαλλία: Δεν ξεμπέρδεψε ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την επικύρωση του συνταξιοδοτικού

Ο Εμανουέλ Μακρόν έθεσε σε ισχύ την αμφιλεγόμενη συνταξιοδοτική του μεταρρύθμιση σήμερα Σάββατο, μετά την έγκριση από το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Επίσης μετά και τις νέες χθεσινές κινητοποιήσεις ο Εμανουέλ Μακρόν θα μιλήσει στη γαλλική τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αφού το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας, που αποτελείται κυρίως από πρώην πολιτικούς και ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους, ενέκρινε τα βασικά στοιχεία του την Παρασκευή. Η νομοθεσία, η οποία θα αυξήσει την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια στα 64 έτη, θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, αναφέρει το Bloomberg.

Ενώ το «πράσινο φως» από το ανώτατο δικαστήριο αποτελεί πηγή ανακούφισης για τον Εμανουέλ Μακρόν, η βαθιά αντίθεση στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παραμένει. Τα εργατικά συνδικάτα παρέμειναν ασυνήθιστα ενωμένα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Γάλλων αντιτίθεται στην αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και υποστηρίζει τις απεργίες που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο.

Ακόμη και πριν από την απόφαση, ο Μακρόν προσπάθησε να δείξει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει και σε άλλα θέματα. Κάλεσε τα συνδικάτα, «χωρίς προϋποθέσεις», να συναντηθούν στο προεδρικό μέγαρο την Τρίτη για συζητήσεις. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή τους το βράδυ της Παρασκευής, οι ηγέτες των μεγάλων εργατικών κινημάτων δήλωσαν ότι δεν θα δεχθούν καμία συνάντηση πριν από την 1η Μαΐου, που είναι η εργατική Πρωτομαγιά στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, και έχουν προγραμματίσει την επόμενη μεγάλη διαμαρτυρία τους.

«Απόψε δεν υπάρχει ούτε νικητής ούτε ηττημένος», έγραψε στο Twitter η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτα Μπορν μετά την απόφαση, προσθέτοντας ότι το συνταξιοδοτικό σχέδιο «έφτασε στο τέλος της δημοκρατικής διαδικασίας».

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, λοιπόν, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ με την δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της κυβέρνησης της Γαλλίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι σκοπεύει να εφαρμοστεί τον Σεπτέμβριο, ένα χρονοδιάγραμμα που επιβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Ολιβιέ Ντουσόπ το βράδυ της Παρασκευής.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν και η συμμορία του δημοσίευσαν τον νόμο για τη συνταξιοδότησή τους σαν κλέφτες μέσα στη νύχτα», δήλωσε το Σάββατο στο Twitter ο αριστερός βουλευτής Φρανσουά Ρουφέν. «Αυτό που μόλις έκαναν είναι μια δημοκρατική ληστεία», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο France Info το Σάββατο, ο Στάνισλας Γκουερίνι, υπουργός Δημόσιας Διοίκησης, δήλωσε ότι είναι συνήθης διαδικασία για την κυβέρνηση να δημοσιεύει νόμους εντός 48 ωρών από τη συνταγματική έγκριση. «Θέλουμε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος επειδή είναι χρήσιμος και αναγκαίος για τη χώρα», είπε.

Η κυβέρνησή του Μακρόν λέει ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση των ποσοστών απασχόλησης και την ανάσχεση της συσσώρευσης ελλειμμάτων στο τεράστιο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, καθώς ο πληθυσμός γερνάει.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν από την άλλη ότι η αλλαγή των ορίων ηλικίας για τη διεκδίκηση πλήρους σύνταξης θα τιμωρήσει δυσανάλογα τους λιγότερο εύπορους και ότι υπάρχουν άλλες επιλογές για την εξισορρόπηση του συστήματος, όπως η αύξηση των φόρων στις επιχειρήσεις και τους πλούσιους.

«Δεν μπορεί κανείς να κυβερνά μια χώρα ενάντια στους πολίτες της», δήλωσε η Σοφί Μπινέ, επικεφαλής του αριστερού συνδικάτου CGT της Γαλλίας, η οποία μίλησε μπροστά από το δημαρχείο του Παρισιού μετά την απόφαση. «Καλούμε τον πρόεδρο να ξεφύγει από τον πεισματικό, επίμονο δογματισμό του», πρόσθεσε.

In France, protesters gathered outside Paris’ city hall after a top court approved the essence of President Macron's pension law. pic.twitter.com/kkE72ap5gU

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που ζήτησαν την αναθεώρηση του νόμου από το Συνταγματικό Συμβούλιο υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ένα ακατάλληλο μέσο για τη μεταρρύθμιση, καθώς και εργαλεία που επιτάχυναν τη διαδικασία και έκαναν τις συζητήσεις ασαφείς και ανειλικρινείς.

Τα συνδικάτα και οι διαδηλωτές εξοργίστηκαν ιδιαίτερα από τη χρήση από τον Μακρόν μιας διάταξης για την παράκαμψη της ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου, όταν κατέστη σαφές ότι δεν είχε την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο απέρριψε επίσης ένα από τα δύο αιτήματα που υποστήριξε η αντιπολίτευση για μια διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοψήφισμα για τη διατήρηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 έτη , μια κίνηση που θα παρέτεινε την πολιτική και νομική αβεβαιότητα. Θα εκδώσει απόφαση για το δεύτερο αίτημα στις 3 Μαΐου.

Ορισμένες περιφερειακές διατάξεις του νόμου για τη συνταξιοδότηση ακυρώθηκαν, αλλά αυτό είναι απίθανο να επιβάλει μια συνολική αναθεώρηση.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το Συνταγματικό Συμβούλιο να διορθώσει ένα πρόβλημα που είναι καθαρά πολιτικό, ποτέ δεν ήθελε να παίξει αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Σαμί Μπενζινά, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Πουατιέ.

«Το δικαστήριο δεν θέλει να εμπλακεί στην πολιτική ή να πει αν η μεταρρύθμιση είναι καλή ή όχι», προσθέτει ο καθηγητής σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει τη Δευτέρα το βράδυ διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό, θέλοντας εμφανώς να θέσει κάποιο τέλος στις διαδηλώσεις και στις κοινωνικές εντάσεις των τελευταίων μηνών.

Χθες, επιθεωρώντας κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας τις εργασίες στο τμήμα της Παναγίας των Παρισίων που είχε καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς απέφυγε να αναφερθεί απ΄ ευθείας στο συνταξιοδοτικό, είπε ωστόσο, πως όταν πριν από τέσσερα χρόνια ανακοίνωνε πως το έργο της αναστύλωσης θα ολοκληρωθεί το 2023 ελάχιστοι τον πίστεψαν και πολλοί τον κατηγόρησαν, αλλά τώρα αποδεικνύεται πως είχε δίκιο.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι πως με τη χθεσινή απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου, (που δεν αφορούσε την ουσία του συνταξιοδοτικού, αλλά το αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν συμβατή προς τις διατάξεις του γαλλικού Συντάγματος), επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η επικύρωση της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης «δια της δημοκρατικής οδού».

Μια δημοκρατική οδός που ακολουθήθηκε σε μια γαλλική Εθνοσυνέλευση στην οποία η κυβέρνηση δεν διέθετε την απαραίτητη πλειοψηφία για την έγκριση του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και όπου η αντιπολίτευση δεν διέθετε την απαραίτητη πλειοψηφία για την απόρριψη του. Σε ότι αφορά την αντιπολίτευση το κεντροδεξιό Ρεπουμπλικανικό κόμμα θεωρεί πως η απόφαση του Συμβουλίου είναι μη αμφισβητήσιμη, η Μαρίν Λεπέν έθεσε θέμα σύνθεσης του Συμβουλίου ενώ ο ηγέτης της αριστερής συμπαράταξης Nupes δήλωσε πως με την απόφαση του το Συμβούλιο έκλινε προς «προεδρική μοναρχία και όχι προς τον κυρίαρχο γαλλικό λαό».

Χθες το βράδυ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και επεισόδια έγιναν σε πολλές γαλλικές πόλεις. Στο Παρίσι, περίπου 4000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Δημαρχείο, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως τέθηκαν σε καθεστώς κράτησης 138 άτομα.

‘It is time to mobilize,' a French union leader said at a protest in Paris after France’s Constitutional Council gave a nod to President Emmanuel Macron’s flagship pension reform, which will boost the retirement age to 64 from 62 https://t.co/TM6OGi0Fr8 pic.twitter.com/ahiJYabsZA