Γαλλία: Tο Συνταγματικό Συμβούλιο επικύρωσε το σχέδιο Μακρόν για σύνταξη στα 64

Tο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα τα σχέδια της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη από 62 που ισχύει επί του παρόντος.

Η απόφαση του Συνταγματικού συμβουλίου έρχεται μετά από μήνες θυελλωδών συζητήσεων στο κοινοβούλιο και διαδηλώσεων στους δρόμους της Γαλλίας.

Το ανώτατο συνταγματικό όργανο της Γαλλίας συνεδρίασε σήμερα προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με το αν το επίμαχο σχέδιο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης είναι σύμφωνο με το γαλλικό Σύνταγμα.

Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στο αυστηρά φυλασσόμενο Συνταγματικό Συμβούλιο. Οι δυνάμεις ασφαλείας στέκονταν πίσω από έναν μεταλλικό φράχτη που είχε στηθεί μπροστά από το κτίριο όπου λαμβανόταν η απόφαση.

Καθώς οι εντάσεις αυξάνονταν λίγες ώρες πριν από την απόφαση, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τα εργατικά συνδικάτα να συναντηθούν μαζί του την Τρίτη «ανεξάρτητα από την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου», ανέφερε το γραφείο του. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έκανε δεκτό το αίτημα των συνδικάτων για συνάντηση τον περασμένο μήνα. Τα συνδικάτα ήταν οι διοργανωτές 12 πανεθνικών διαδηλώσεων από τον Ιανουάριο και έχουν κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια να περιορίσουν τις υπερβολικές αντιδράσεις των διαδηλωτών.

«Οι πόρτες του Ελιζέ (σ.σ. προεδρικό μέγαρο) θα παραμείνουν ανοιχτές, χωρίς όρους, για αυτόν τον διάλογο», ανέφερε το γραφείο του Μακρόν. Δεν υπήρξε ωστόσο άμεση ανταπόκριση από τα συνδικάτα στην πρόσκληση.

Το σχέδιο για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, από τα 62 στα 64, επρόκειτο να αποτελέσει κομβικό μέτρο του Εμανουέλ Μακρόν στη δεύτερη θητεία του.

Στο μεταξύ και σήμερα φοιτητές πλημμύρισαν εκ νέου τους δρόμους του Παρισιού ενόψει της απόφασης του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας.

