Γαλλία: Αλεξιπτωτιστής μπλέχτηκε στην οροφή σταδίου λίγο πριν την έναρξη αγώνα ράγκμπι

Με καθυστέρηση ξεκίνησε ένας αγώνας για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης του ράγκμπι στην Τουλούζη της Γαλλίας, καθώς ένας αλεξιπτωτιστής, που μετέφερε την μπάλα του αγώνα, κατέληξε να κρέμεται από την οροφή του σταδίου.

Κατά την κάθοδό του, το κυανόλευκο αλεξίπτωτο του Γάλλου στρατιώτη φάνηκε να μπλέκεται στη δεξιά πλευρά της οροφής, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί περίπου 15 μέτρα πάνω από τις εξέδρες και να κρέμεται αβοήθητος πάνω από τους θεατές.

Drama here at Toulouse. Three military parachuters have landed on the pitch and one of them is caught on the roof. Looks like we may have a delayed kick-off. pic.twitter.com/aq6m3HtnD1