Γαλλία: Ένας νεκρός και 9 τραυματίες στη φωτιά που έχει κάψει πάνω από 120.000 στρέμματα

Με τις φλόγες της που καίνε ανεξέλεγκτα, η μεγαλύτερη φωτιά του φετινού καλοκαιριού στη Γαλλία έχει ήδη κάψει περισσότερα από 120.000 στρέμματα βλάστησης στον νότο της χώρας και έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Υπάρχουν επίσης ένας αγνοούμενος και εννέα τραυματίες, ένας από τους οποίους σε σοβαρή κατάσταση.

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργή και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δυσμενής» εξαιτίας της ξηρασίας, της ζέστης και του «ισχυρού ανέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπική κρατική αξιωματούχος.

A major wildfire is burning in the Aude region of southern France. Up to 4,500 hectares have been affected. Over 1,000 firefighters are battling the fast-moving blaze. Two people have been injured.pic.twitter.com/58snWc8NBz