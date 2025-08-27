ΔΙΕΘΝΗ
Οι περισσότεροι Γάλλοι θέλουν διάλυση της Βουλής και νέες εκλογές σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού μοιάζει όλο και περισσότερο πιθανό να πέσει τον ερχόμενο μήνα

O Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού / Φωτ: EPA
Περίπου το 63% στην Γαλλία επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αγωνίζεται να σώσει την κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Η δημοσκόπηση του Ifop πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού μοιάζει όλο και περισσότερο πιθανό να πέσει τον ερχόμενο μήνα αφότου τρία σημαντικά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδιά του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Ο Μπαϊρού προκάλεσε ουσιαστικά τους αντιπάλους του να τον ανατρέψουν στις 8 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος την ανάγκη δραστικών περικοπών στο τεράστιο έλλειμμα της Γαλλίας. Όμως τόσο η άκρα αριστερά όσο και οι Σοσιαλιστές, αλλά και το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.

Μέχρι σήμερα, ο Μπαϊρού κατάφερνε να επιβιώσει χάρη σε αποχές είτε από τους Σοσιαλιστές είτε από το Εθνικό Μέτωπο. Αυτή τη φορά, όμως, χωρίς καμία πλευρά να του προσφέρει «σωσίβιο», η κυβέρνησή του μοιάζει καταδικασμένη — εκτός κι αν συμβεί μια απίθανη ανατροπή.

Η πολιτική αβεβαιότητα είχε επιπτώσεις στις γαλλικές μετοχές και στα ομόλογα αυτήν την εβδομάδα.

Οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής θα πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή. Η εναλλακτική που έχει ο Μακρόν, αντί της διάλυσης της Βουλής εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν να διορίσει μια νέα κυβέρνηση.

