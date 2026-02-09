Galentines over Valentines: Όταν η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι αφιερωμένη στη σχέση μας

Η Christie O' Sullivan από τη Φλόριντα έχει γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο με τον σύζυγό της 21 φορές, ωστόσο η αγαπημένη της γιορτή ήταν εκείνη που πέρασε με μια φίλη της πριν παντρευτεί.

Οι δυο τους πήραν ρεπό από τη δουλειά, έκαναν μασάζ και βγήκαν για δείπνο και κοκτέιλ.

«Για μένα ήταν 10 στα 10. Όλη εκείνη η μέρα ήταν συνειδητά αφιερωμένη σε εμάς», θυμάται η O' Sullivan, χαρακτηρίζοντάς την ως ενδυναμωτική «μια γιορτή που συνήθως είναι γεμάτη πίεση για να βρίσκεσαι σε σχέση ή λύπη επειδή δεν είσαι».

Η Galentine’s Day έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας με ένα επεισόδιο του 2010 της τηλεοπτικής κωμωδίας Parks and Recreation, που γιόρταζε τη γυναικεία φιλία γύρω από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η ηρωίδα Λέσλι Νόουπ συγκέντρωσε τις κολλητές της στις 13 Φεβρουαρίου.

«Τι είναι η Galentine’s Day; Α, είναι απλώς η καλύτερη μέρα του χρόνου», έλεγε η Νόουπ.

Η Chela Pappaccioli από το Νιου Τζέρσεϊ διοργανώνει τα τελευταία τρία χρόνια ένα πάρτι Galentine’s Day στο σπίτι της. Έχει προσλάβει μπάρμαν και DJ και φέτος κάλεσε 45 από τις πιο κοντινές της φίλες. Μέχρι στιγμής έχει 34 επιβεβαιώσεις και ετοιμάζει σακουλάκια με δώρα για τις καλεσμένες. Άντρες δεν επιτρέπονται — «εκτός αν ο μπάρμαν είναι άντρας».

Η εκδήλωση μπορεί να είναι πολυτελής, αλλά η Pappaccioli λέει πως αξίζει τον κόπο.

«Είναι μια απόδραση για να είσαι απλώς με τα κορίτσια σου, να κάνεις χαζά πράγματα, να διασκεδάζεις και να εστιάζεις στις φιλίες που έχεις χτίσει και στο να απολαμβάνεις την παρέα η μία της άλλης», λέει.

Η Liz Momblanco από το Μίσιγκαν, που αυτοχαρακτηρίζεται «συλλέκτρια χόμπι», προσκαλεί την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τις φίλες της σε μαθήματα όπως διακόσμηση μπισκότων και τούρτας, καλλιγραφία και βιτρό.

«Μου αρέσει να μαθαίνω κάτι νέο και να μοιράζομαι την εμπειρία», λέει η ίδια.

Η Marney Wolf,, που διοργανώνει retreats μέσω της εταιρείας Luna Wolf, λέει ότι η τέχνη και η δημιουργικότητα χτίζουν κοινότητα.

«Σε φέρνει κοντά, είτε πρόκειται για κάτι μικρό είτε για κάτι βαθύτερο. Βλέπεις αυτές τις ενήλικες γυναίκες να γίνονται σχεδόν σαν παιδιά στο νηπιαγωγείο, να λένε “Θεέ μου! Μπράβο! Είσαι τόσο ταλαντούχα!” Αυτό το μικρό boost είναι το πιο εύκολο πράγμα», λέει.

Η Wolf φροντίζει να προγραμματίζει retreats με θέμα τη Galentine’s κοντά στον Άγιο Βαλεντίνο, επειδή κάποιες γυναίκες δεν έχουν κάποιον να περάσουν μαζί την 14η Φεβρουαρίου.

«Ξέρω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μοναχική περίοδος για πολλούς και νομίζω πως κάποιοι το θεωρούν δεδομένο», λέει.

Η Pappaccioli αναφέρει ότι στο πάρτι της έρχονται και κάποιες διαζευγμένες φίλες, ενώ «ακόμη κι αν είσαι παντρεμένη μπορεί να είναι καταθλιπτικό, επειδή ο σύζυγος ή ο σύντροφός σου μπορεί να μη σου προσφέρει αυτό που θέλεις», λέει.

«Είναι ωραίο να ξέρεις ότι δεν το χρειάζεσαι αυτό. Μπορείς να γιορτάσεις τη μέρα, απλώς να της δώσεις μια διαφορετική κατεύθυνση και να τιμήσεις τις σχέσεις που εσύ επιλέγεις».

Οι συναντήσεις της Galentine’s Day μπορούν να δημιουργήσουν νέες φιλίες. Και ο ποιοτικός χρόνος με μια φίλη είναι ευκαιρία να αφήσεις το κινητό στην άκρη, να αποφύγεις περισπασμούς και να χτίσεις αναμνήσεις.

Κάποιες γιορτάζουν τη Galentine’s Day απλώς πηγαίνοντας για καφέ ή παίζοντας χαρτιά. Άλλες βγαίνουν με φίλες σε θέατρο ή μουσείο, κάνουν πεζοπορία ή συμμετέχουν σε ομαδικό μάθημα γυμναστικής.

Με πληροφορίες από AP News

