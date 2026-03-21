Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά το πράσινο φως της κυβέρνησης για χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Independent, οι βάσεις στην Κύπρο «δεν θα χρησιμοποιηθούν από τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των πυραυλικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, μετά από μια διεθνή αντιπαράθεση». Κατά το δημοσίευμα, ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Κύπριο πρόεδρο ότι «η βάση της RAF στο Ακρωτήρι δεν θα συγκαταλέγεται μεταξύ των βρετανικών βάσεων από τις οποίες θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις».

Πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, μεταφέρουν ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι, ως «στενοί εταίροι και φίλοι, η ασφάλεια της Κύπρου είναι υψίστης σημασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Κύπρος: Η ανακοίνωση από κυβερνητικό εκπρόσωπο

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης επιβεβαίωσε την επικοινωνία των δύο, αναφέροντας σε δήλωση, ότι η Βρετανία δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις της στην Κύπρο για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες.

«Ο βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε...ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και, για τον λόγο αυτόν, έχει ληφθεί απόφαση για την ενίσχυση των μέσων που συμβάλλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί», τόνισε και πρόσθεσε: «Εν τέλει, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε επιθετική στρατιωτική επιχείρηση».

Με πληροφορίες από The Independent , ΑΠΕ-ΜΠΕ