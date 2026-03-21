Βρετανία: Ένας σκύλος ανακάλυψε μπουκάλι που ίσως σχετίζεται με υπόθεση δολοφονίας του 19ου αιώνα

Ένας άνδρας στο Ντέβον, της Βρετανίας, πιστεύει ότι ο σκύλος του εντόπισε ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, σκάβοντας στον κήπο, το οποίο συνδέεται με μια διαβόητη υπόθεση δολοφονίας της βικτοριανής εποχής.

Ο Πολ Φίλιπς, 49 ετών, είπε στους δημοσιογράφους ότι το λαμπραντόρ του, ο Στάνλεϊ, βρήκε ένα μπλε γυάλινο μπουκάλι με τη φράση «Μην το πάρετε» γραμμένη στο πλάι, στο σπίτι τους στο Κλιστ Χόνιτον.

Η ανακάλυψη του θύμισε ένα άρθρο που είχε διαβάσει σχετικά με τη δολοφονία του Γουίλιαμ Άσφορντ από τη σύζυγό του, Μαίρη Αν Άσφορντ, το 1865, και περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι το ζευγάρι μπορεί να είχε ζήσει σε ένα γειτονικό ακίνητο.

Η Μαίρη Ανν φέρεται να απαγχονίστηκε στο Έξετερ μπροστά σε 20.000 άτομα και η εκτέλεσή της ήταν τόσο κακοσχεδιασμένη – χρειάστηκε αρκετά λεπτά για να πεθάνει – που λέγεται ότι αποθάρρυνε τον κόσμο από την ιδέα των δημόσιων εκτελέσεων και έθεσε σε κίνηση γεγονότα που τελικά οδήγησαν στο τέλος των δημόσιων απαγχονισμών στην Αγγλία τη δεκαετία του 1860.

Η υπόθεση στο Ντέβον της Βρετανίας και το επίμαχο μπουκάλι

Ο Φίλιπς δήλωσε στο Devon Live: «Μου φάνηκε πραγματικά ενδιαφέρον και όμορφο όταν το καθάρισα και ξαφνικά θυμήθηκα κάτι σχετικά με τη δολοφονία».

«Έκανα αναζήτηση στο διαδίκτυο και βρήκα πληροφορίες για το Κλιστ Χόνιτον και τον απαγχονισμό της Μαίρη Αν. Δεν μπορώ να πω γιατί ήταν θαμμένο εδώ και ένα τέτοιο μπουκάλι θα ήταν πολύ χρήσιμο για διάφορα πράγματα, αλλά για ποιο λόγο θα το έθαβαν; Μπορεί να ήταν το μπουκάλι που χρησιμοποίησε».

Ο Φίλιπς είπε ότι ο Στάνλεϊ επέστρεφε επανειλημμένα στο ίδιο σημείο στον κήπο και, παρά το γεγονός ότι επιδιόρθωνε τακτικά τη ζημιά, ο Στάνλεϊ επέστρεφε ξανά και ξανά.

Αφού ο σκύλος του βρήκε το μπουκάλι, ο Φίλιπς είπε ότι μια αναζήτηση στο διαδίκτυο αποκάλυψε ότι ήταν ένα μπλε μπουκάλι δηλητηρίου που άρχισε να εμφανίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα.

Ο Φίλιπς ανέφερε δημοσιεύματα εφημερίδων που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οποία η Μαίρη Αν Άσφορντ φέρεται να είχε σχέση με έναν άνδρα 22 χρόνια νεότερό της. Κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε να σκοτώσει τον σύζυγό της για να κλέψει την κληρονομιά του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Μαίρη Αν Άσφορντ καταδικάστηκε για «δολοφονία με δηλητηρίαση από αρσενικό» του συζύγου της.

Ο Φίλιπς δήλωσε στο Devon Live: «Πιστεύουμε ότι ζούμε δίπλα στο ακίνητο όπου κατοικούσαν ο Γουίλιαμ και η Μαίρη Αν Άσφορντ το 1865. Πιστεύω ότι ο νεαρός με τον οποίο είχε σχέση δούλευε στον τοπικό φούρνο και υπήρχε ένας φούρνος στο δρομάκι απέναντι από το ακίνητο».

Η δίκη της Μαίρη Αν Άσφορντ φέρεται να έλαβε χώρα στο δικαστήριο του Ντέβον στις 16 Μαρτίου 1866. Η επιτροπή φέρεται να χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να καταλήξει σε ετυμηγορία ενοχής.

Με πληροφορίες από Guardian