«Αργυρός» ο Καραλής με 6,05 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Πρώτος ο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, με άλμα στα 6,05 μέτρα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του στην ελίτ του επί κοντώ.

Ο Έλληνας άλτης ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αρμάντ Ντουμπλάντις ο οποίος κατέκτησε το χρυσό με 6,25 μέτρα, καταγράφοντας την τέταρτη νίκη του στη διοργάνωση. Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Kurtis Marschall με άλμα στα 6,00 μέτρα.

Ο Καραλής ξεκίνησε σταθερά τον τελικό και με άλμα στα 6,05 μ. εξασφάλισε από νωρίς θέση στο βάθρο, ασκώντας πίεση στον Ντουπλάντις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Στη συνέχεια επιχείρησε να υπερβεί τα 6,20 μ., χωρίς επιτυχία, πριν δοκιμάσει και στα 6,25 μ., όπου είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν πέρασε τα 6,15 μ. με την πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια τα 6,25 μ., «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το χρυσό μετάλλιο. Δεν επιχείρησε υψηλότερο άλμα μετά τη νίκη του, παρά το γεγονός ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31 μ.

Για τον Καραλή, πρόκειται για το τρίτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, καθώς έχει πλέον στη συλλογή του δύο ασημένια και ένα χάλκινο.

Η παρουσία του σε ακόμη έναν τελικό υψηλού επιπέδου επιβεβαιώνει τη σταθερή του πορεία τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους του αγωνίσματος διεθνώς.

Η κατάταξη του τελικού:

1.Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.25μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.05μ.

3.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

4.Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.95μ.

5.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 5.95μ.

6..Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.85μ

7.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.85μ

8.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.

9.Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.70μ.

9.Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.70μ.

11.Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.70μ.

12.Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.50μ.