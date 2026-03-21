Ρόμπερτ Πάουελ: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του 81χρονου σήμερα «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ρόμπερτ Πάουελ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» του Τζεφιρέλι και ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη μορφή του θεανθρώπου στην οθόνη.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο The Empire Theatre, με αφορμή ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps», όπου μίλησε για την καριέρα του, την υποκριτική και εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε γνωστές παραγωγές. Το κοινό είχε την ευκαιρία να του απευθύνει ερωτήσεις.

Με φωτογραφία που ανήρτησε από η βραδιά, το προφίλ του Empire στο Facebook, έγραψε:

«Μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά στο The Empire! Ακόμα είμαστε ενθουσιασμένοι μετά από μια απίθανη βραδιά με τον θρυλικό Robert Powell, που βρέθηκε κοντά μας για ένα γεμάτο και ιδιαίτερα ζωντανό Q&A πριν από την ειδική προβολή του "The 39 Steps".

Από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, ο Robert μάγεψε το κοινό - μοιραζόμενος ιστορίες, σκέψεις και εκείνη τη μοναδική γοητεία που τον έχει καθιερώσει ως μια τόσο αγαπητή μορφή στον κινηματογράφο και το θέατρο. Το να τον ακούμε να μιλά για την τέχνη, την κληρονομιά της ταινίας και τη χαρά της αφήγησης ήταν πραγματικά προνόμιο για όλους όσοι βρεθήκαμε εκεί.

Και έπειτα… η προβολή του The 39 Steps στη μεγάλη οθόνη, μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο, με τα λόγια του Robert να αντηχούν ακόμα—ήταν καθαρή κινηματογραφική μαγεία. Βραδιές σαν κι αυτή μας θυμίζουν γιατί υπάρχει το The Empire: για να φέρνει τον κόσμο κοντά, να γιορτάζει τη μεγάλη τέχνη και να δημιουργεί στιγμές που θα θυμόμαστε για χρόνια.

Ευχαριστούμε τον Robert για μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε και γεμίσατε την αίθουσα με ζεστασιά, περιέργεια και γέλιο.

Στην υγειά πολλών ακόμη αξέχαστων βραδιών στο The Empire».



Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», Ρόμπερτ Πάουελ αποδείχθηκε ο μεγάλος άσος στο μανίκι του Φράνκο Τζεφιρέλι, ο οποίος για χρόνια αναζητούσε μέσα από castings τον καταλληλότερο για τον ρόλο του Ιησού - τον πιο πειστικό στην απόδοση του Θείου Πάθους.

Το 1977, ο Βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ επιλέχθηκε για να υποδυθεί τον Ιησού στη σειρά «Jesus of Nazareth» του Φράνκο Τζεφιρέλι. Δίπλα σε μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Αν Μπάνκροφτ, ο Κρίστοφερ Πλάμερ και ο Τζέιμς Μέισον, ο Πάουελ έδωσε την πιο εμβληματική ερμηνεία της καριέρας του. Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία και προβλήθηκε σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο Πάουελ επέστρεψε στο ίδιο θέμα μέσα από τη σειρά «Robert Powell on the Real Jesus of Nazareth», μια τετραμερή παραγωγή στην οποία ταξιδεύει στους Αγίους Τόπους, εξερευνώντας τη ζωή του Ιησού Χριστού και θέτοντας ερωτήματα γύρω από την εικόνα που έχουμε γι’ αυτόν.

«Ήταν πολύ διαφορετικό να επιστρέψω στην ιστορία του Ιησού, γιατί αυτή τη φορά το έκανα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να κάνω τη σειρά. Πριν από σαράντα χρόνια, στην πραγματικότητα απέφευγα τον Ιησού. Με τον Φράνκο Τζεφιρέλι πιστεύαμε αρχικά ότι μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη θεϊκή και την ανθρώπινη πλευρά του, αλλά διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, η υποκριτική προσέγγιση δεν μπορούσε να είναι η συνηθισμένη: «Ως ηθοποιός δουλεύεις υποκειμενικά, όμως από τη στιγμή που προσπαθείς να τον παίξεις ως έναν κανονικό άνθρωπο, χάνεται εντελώς το θείο. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του χαρακτήρα είναι ότι πρέπει να παραμένει κάτι εξαιρετικό. Έτσι, τον προσέγγισα αντικειμενικά, αποφεύγοντας σκόπιμα ανθρώπινες ιδιομορφίες. Το να προσπαθήσεις να παίξεις έναν θεό είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για νευρική κατάρρευση».

Ο ίδιος θεωρεί ότι η διαχρονική απήχηση του Ιησού οφείλεται ακριβώς σε αυτή την «ανοιχτή» ταυτότητα: «Ο λόγος που ο Ιησούς έχει διατηρήσει τη δύναμή του για πάνω από 2.000 χρόνια είναι ότι είναι ό,τι θέλει να δει ο καθένας. Δεν είναι ένα πρόσωπο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο καθένας μπορεί να προβάλει πάνω του τη δική του εικόνα. Αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε και στη σειρά».

Ο Πάουελ θυμήθηκε και μια επιστολή που τον σημάδεψε: μια γυναίκα από γηροκομείο στη Νότια Αφρική του έγραψε ότι έδειξε τη σειρά σε ηλικιωμένους και μία ασθενής, βλέποντας τη σκηνή της Σταύρωσης, δάκρυσε ενώ χαμογελούσε. Πέθανε δύο ημέρες αργότερα. «Ήταν η τελευταία εικόνα που είδε πριν φύγει», ανέφερε, τονίζοντας τη δύναμη που μπορεί να έχει μια τέτοια αφήγηση.

Όπως λέει, η επιτυχία της σειράς οφείλεται και στο ότι δεν επέβαλε μια συγκεκριμένη εικόνα: «Υπήρξαν κι άλλες εξαιρετικές ερμηνείες, όπως του Παζολίνι, αλλά πολλοί λένε “αυτός δεν είναι ο δικός μου Ιησούς”. Εμείς προσπαθήσαμε να αφήσουμε τον θεατή να κάνει τη δουλειά. Έτσι μπορείς να είσαι ο Ιησούς για όλους».

Κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι η επιστροφή σε αυτή τη διαδρομή ήταν για τον ίδιο μια νέα εμπειρία: «Δεν είχα την ευθύνη απέναντι στο κοινό όπως τότε και μπορούσα να θέσω όσα ερωτήματα ήθελα. Με ενδιέφερε να δω αν υπάρχει κάτι ακόμη να ανακαλύψω».

Με πληροφορίες από sky History