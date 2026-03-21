Ιράν: Οι IRGC ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν F 16 - «Μειώσαμε την ιρανική απειλή στα Στενά του Ορμούζ», λένε οι ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μαχητικό αεροσκάφος F-16 πάνω από την κεντρική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, Mehr.

«Ένα εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς χτυπήθηκε στις 3:45 π.μ. στο κεντρικό Ιράν από προηγμένα συστήματα αεράμυνας που χειρίζεται η Αεροδιαστημική Δύναμη των IRGC», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στο μήνυμά τους, οι IRGC πρόσθεσαν, ότι η επιτυχής αναχαίτιση και καταστροφή περισσότερων από 200 εναέριων στόχων - συμπεριλαμβανομένων drones, πυραύλων κρουζ, αεροσκαφών ανεφοδιασμού και προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών - κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών εβδομάδων του πολέμου αποδεικνύει την ικανότητα παρακολούθησης και αναχαίτισης στον ιρανικό και περιφερειακό εναέριο χώρο, καθώς και τα ισχυρότερα εθνικά συστήματα αεράμυνας.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε, ότι είχε εκτοξευθεί ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν.

ΗΠΑ: «Μειώσαμε την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τα Στενά του Ορμούζ»

Σχεδόν παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δήλωσαν ότι έχουν «μειώσει» την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας αυτήν την εβδομάδα μια υπόγεια εγκατάσταση που στέγαζε κυρίως πυραύλους κρουζ.

«Όχι μόνο καταστρέψαμε την εγκατάσταση, αλλά και εξαλείψαμε εγκαταστάσεις υπηρεσιών πληροφοριών και αναμεταδότες ραντάρ πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για να επιτηρούνται οι κινήσεις των πλοίων», δήλωσε ο πλοίαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και εκεί γύρω, είναι, εξαιτίας αυτού (του βομβαρδισμού), μειωμένη, και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε [να πλήξουμε] αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters