Καιρός: Ποιες μέρες φέρνουν βροχές στην Αθήνα – Η ανάλυση Κολυδά

Ο καιρός στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από διαστήματα βροχοπτώσεων, με τα πιο αξιόλογα φαινόμενα να εντοπίζονται μεταξύ 23 και 24 Μαρτίου και κυρίως στις 26 Μαρτίου, ενώ ένα πιο ασθενές πέρασμα εκτιμάται για τις 27 Μαρτίου.

Η εκτίμηση προκύπτει από την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος βασίζεται σε πιθανολογικά προγνωστικά δεδομένα (ENS meteogram) για την Αθήνα.

Όπως επισημαίνει, τα δεδομένα αποτυπώνουν τον υετό σε εξάωρα διαστήματα και μετατρέπονται σε ενδεικτικά ημερήσια αθροίσματα, προκειμένου να δοθεί μια συνολική εικόνα για κάθε ημέρα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση, η εβδομάδα ξεκινά με περιορισμένη πιθανότητα βροχής, όμως από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και κυρίως την Τρίτη 24 Μαρτίου αυξάνεται η αστάθεια, με πιο οργανωμένα φαινόμενα.

Η Πέμπτη 26 Μαρτίου ξεχωρίζει ως η ημέρα με τις περισσότερες πιθανότητες για πιο αξιόλογη βροχόπτωση, ενώ την Παρασκευή 27 Μαρτίου αναμένεται συνέχεια των φαινομένων, αλλά πιο τοπικού χαρακτήρα.

Η αστάθεια υποχωρεί σταδιακά προς το τέλος της περιόδου, με τάση για πιο ήπιο καιρό.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, το επικρατέστερο σενάριο δεν δείχνει γενικευμένα μεγάλα ύψη βροχής. Ωστόσο, ορισμένα σενάρια αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για τοπικά πιο έντονα επεισόδια.