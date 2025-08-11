Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια και άλλες 19 περιοχές

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα (11/8) σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (περιλαμβάνεται και η νήσος Κύθηρα)

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου: ΠΕ Πρέβεζας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας (περιλαμβάνεται η νήσος Σκύρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: ΠΕ Έβρου (περιλαμβάνεται η νήσος Σαμοθράκη)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.