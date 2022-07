Φωτιές σε Λονδίνο και Σάρεϊ- Μειωμένη ορατότητα από καπνούς στο Χίθροου

Συναγερμός στο Λονδίνο και το Σάρεϊ καθώς έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές και στις δύο περιοχές.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Σάρεϊ κάνει λόγο για σημαντικό περιστατικό την ώρα που η πυροσβεστική υπηρεσία στο Λονδίνο μάχεται με άλλες τρεις μεγάλες φωτιές.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους στο δυτικό Λονδίνο να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία έγραψε στο Twitter πως «Υπάρχει πολύς καπνός, γι' αυτό αποφύγετε την περιοχή, τα παράθυρα και οι πόρτες θα πρέπει να είναι κλειστά και τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να μένουν σε εσωτερικούς χώρους».

Οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από την κομητεία.

Τα συνεργεία της πυροσβεστικής στο Λονδίνο μάχονται επίσης με τις πυρκαγιές στο Rammey Marsh στο Enfield, στο Cranford Park στο Hayes και στο Thamesmead. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) έχει χαρακτηρίσει τα περιστατικά ως «σχετιζόμενα με τον καιρό».

Στο Enfield, κοντά στο Epping Forest, η πυροσβεστική υπηρεσία είπε ότι περίπου 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, η οποία είχε φτάσει σε έκταση τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου.

Η φωτιά στο Hayes είναι ορατή από όλο το δυτικό Λονδίνο, με την πυροσβεστική να σημειώνει ότι στην κατάσβεση επιχειρούν 70 πυροσβέστες.

Το Big Jet TV, το οποίο σχολιάζει ζωντανά τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Χίθροου, ανέφερε ότι η ορατότητα στο αεροδρόμιο είναι μειωμένη δείχνοντας εικόνα ενός διαδρόμου καλυμμένου με καπνό από την κοντινή πυρκαγιά στο Hayes.

It’s getting increasingly smoky at @HeathrowAirport We understand due to a nearby grass fire? #Heathrow We are currently live https://t.co/w9w7JAa9NS pic.twitter.com/AGxJVHb1Mv