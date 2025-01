Φωτιά στο Λος Άντζελες: Συνελήφθη ύποπτος για εμπρησμό

Η αστυνομία του Λος Άντζελες συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος «προσπαθούσε να ανάψει φωτιά» στην περιοχή Woodland Hills, κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε το αποκαλούμενο Kenneth.

Ωστόσο, οι αρχές του Λος Άντζελες δήλωσαν ότι, επί του παρόντος, δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν κατά πόσο ο ύποπτος για εμπρησμό συνδέεται με οποιαδήποτε από τις φονικές πυρκαγιές που έχουν κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και καταστρέψει χιλιάδες κατοικίες στην Καλιφόρνια.

Ο άνδρας, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σημείο, φέρεται να είχε μαζί του μια «δεξαμενή προπανίου ή ένα φλογοβόλο», σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθές, Πέμπτη 9 Ιανουαρίου και η ταυτότητα του άνδρα που συνελήφθη δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Ρενάτα Γκρισπάν, ένα από τα άτομα που συμμετείχαν στη σύλληψη του υπόπτου, είπε ότι «είχε μία δεξαμενή προπανίου ή κάτι σαν φλογοβόλο» και πρόσθεσε ότι κάποιος τον είδε «πίσω από ένα βαν, να προσπαθεί να βάλει φωτιά σε κάτι»

Ο αξιωματικός του LAPD, Τσαρλς Ντίνσελ, δήλωσε στο μέσο NewsNation ότι η σύλληψη ώθησε τις αρχές να ξεκινήσουν έρευνα για εμπρησμό στο Victory Trailhead, όπου η φωτιά Kenneth ξεκίνησε 20 με 30 λεπτά πριν ο άνδρας ακινητοποιηθεί από τους γείτονες.

Ερωτηθείς αν η φωτιά τέθηκε σκόπιμα, ο Ντίνσελ απάντησε: «Προς το παρόν, αυτό πιστεύουμε».

Los Angeles Police says Kenneth Fire currently burning was intentionally set and suspect "was detained by citizens." Burning now 800+ acres. pic.twitter.com/acJspnIJKF

Όμως το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες έγραψε επίσης στο Twitter αργά την Πέμπτη ότι «ΔΕΝ μπορεί να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε σύνδεση αυτού του υπόπτου με οποιαδήποτε φωτιά αυτή τη στιγμή».

We are continuing our investigation, and we CANNOT confirm any connection to any fire by this suspect at this time.