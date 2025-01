Φωτιές στο Λος Άντζελες: Εκτός ελέγχου τα βασικά πύρινα μέτωπα

Σχεδόν τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά το ξέσπασμα των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, τα μέτωπα δεν έχουν ακόμη περιοριστεί, με τους ειδικούς να ξεκαθαρίζουν πως πρόκειται ίσως για την μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει σημειωθεί ποτέ στην περιοχή.

Από τα συνολικά πέντε μεγαλύτερα μέτωπα της φωτιάς, το μεγαλύτερο γνωστό και ως Palisades Fire, έχει ήδη κάψει σχεδόν 20.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά αυτή κατατάσσεται ως μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία του Λος Άντζελες και μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να περιοριστεί μόνο κατά 6%, σύμφωνα με τους NYT.

Παράλληλα η πυρκαγιά Kenneth που μέσα σε λίγες ώρες έχει καταστρέψει πάνω από 960 εκτάρια (9.600 στρέμματα), έχει περιοριστεί κατά 35%.

Τέλος, το μέτωπο στο Eaton συνεχίζει να μαίνεται εκτός ελέγχου, αφού ο καταγεγραμμένος περιορισμός της επέκτασης του πύρινου μετώπου είναι 0%.

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά Eaton ξέσπασε στα βουνά San Gabriel και εικοσαπλασιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες, ξεπερνώντας τα 10.000 στρέμματα σε έκταση μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

🚨 The Palisades fire, the largest of the LA fires, has burned 20,000 acres and is only 6% contained



🚒 The Kenneth Fire, consuming 960 acres in hours, remains at 0% containment



➡️ Death toll rises as search efforts continue pic.twitter.com/qt4gMe69cz