Φωτιά στη Μασσαλία: Προκλήθηκε από όχημα που υπέστη βλάβη - Στις φλόγες τουλάχιστον 20 σπίτια

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (8/7), στα περίχωρα της Μασσαλίας στη Γαλλία.

Η φωτιά καίει στην πόλη Λε Πεν-Μιραμπό και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φέρεται να προκλήθηκε από όχημα που υπέστη βλάβη και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Την κατάσταση δυσχεραίνουν άνεμοι ταχύτητας 70 χλμ./ώρα και ριπές έως 100 χλμ./ώρα, γεμίζοντας παράλληλα το κέντρο της Μασσαλίας με καπνό και στάχτες. Βίντεο από το κεντρικό Παλιό Λιμάνι έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν την πόλη. Περίπου 450 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ανακοίνωσε ο δήμος της Μασσαλίας.

A severe wildfire engulfed 700 hectares near Marseille, France, today, causing significant disruptions including the closure of Marseille airport and suspension of train services due to high winds of up to 70 kilometers per hour.



The fire originated from a vehicle in… pic.twitter.com/FG1e96MovA — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 8, 2025

Thanks to the firefighters, #Marseille fire has reduced in intensity. Still, please remain indoors as the smoke is dangerously bad.



I hope the blazes are completely put out as soon as possible. Stay safe 🙏 #incendie #marseilleprovenceairport #France

pic.twitter.com/ynbhxW7Fvu — Sonia Beloch (@sonia_0707_) July 8, 2025

Ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους, ειδικά στις βόρειες συνοικίες 15ο και 16ο διαμέρισμα, που είναι πιο κοντά στη φωτιά, να «παραμείνουν μέσα για να αποφύγουν την έκθεση στον καπνό». Τέσσερα κλειστά γυμναστήρια άνοιξαν για να φιλοξενήσουν περισσότερους εκτοπισμένους κατοίκους.

«Το νιώθεις, το βλέπεις και το μυρίζεις», είπε η Βανέσα, κάτοικος του 16ου διαμερίσματος, στο BFMTV. «Είναι τρομακτικό. Είμαστε όλοι φοβισμένοι. Είναι καταστροφή, δεν μπορείς ούτε τη μύτη σου να βγάλεις έξω».

Το αεροδρόμιο της Μασσαλίας ακύρωσε όλες τις πτήσεις, οι σιδηροδρομικές γραμμές από και προς τα βόρεια και βορειοδυτικά της πόλης ανεστάλησαν, δύο αυτοκινητόδρομοι, βασικοί δρόμοι και αρκετές οδικές σήραγγες έκλεισαν, ενώ διακόπηκαν και πολλές γραμμές λεωφορείων, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Νομαρχία της Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής έστειλε πολλαπλές ειδοποιήσεις σε κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παντζούρια, να βάλουν βρεγμένα ρούχα γύρω από ανοίγματα και να κρατούν τους δρόμους ελεύθερους για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

🇫🇷🧑‍🚒 A fast-moving #fire that began Tuesday morning near #Marseille has spread into the city, causing the airport to close, stopping trains, and forcing people to stay indoors pic.twitter.com/cxmGsW0SGi — FRANCE 24 English (@France24_en) July 8, 2025

Σύμφωνα με τον δήμο, 720 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων από γειτονικές περιοχές, δίνουν μάχη με τη φωτιά με 220 οχήματα, ενώ συνδράμουν ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροπλάνα. Περίπου 350 εκτάρια γης είχαν καεί μέχρι το απόγευμα.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι 20 σπίτια καταστράφηκαν, ανάμεσά τους και κάποια εντός των ορίων της πόλης. Εννέα πυροσβέστες δέχθηκαν περίθαλψη για εισπνοή καπνού, ενώ τέσσερις κάτοικοι νοσηλεύονται σε «σχετικά επείγουσα» κατάσταση.

A major wildfire 🔥 in #Marseille, France! The fire is spreading toward the suburbs, causing great concern among residents. pic.twitter.com/xDT6bklSjn — Meteoredcom (@meteoredcom) July 8, 2025

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παϊάν, συνεχάρη τους πυροσβέστες της πόλης «που μέχρι τώρα έχουν σώσει εκατοντάδες σπίτια». Ένα μεγάλο νοσοκομείο στα βόρεια της πόλης τέθηκε σε λειτουργία με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης «για προληπτικούς λόγους» αλλά είναι ασφαλές, πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή, είναι μάχη», είπε ο Παϊάν, παρομοιάζοντας την προσπάθεια κατάσβεσης με «αντάρτικο πόλεμο».

Πρόσθεσε: «Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα, γιατί αυτό είναι επίσης κρίσιμο. Όλα είναι στρατηγικά: η ταχύτητα του ανέμου, η υγρασία, η δύση του ηλίου… Είναι εξαιρετικά περίπλοκο».

Το αεροδρόμιο της Μασσαλίας ανέστειλε όλες τις πτήσεις το μεσημέρι, λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς κοντά στην πόλη Λε Πεν-Μιραμπό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η αιτία φαίνεται να ήταν ένα όχημα που πήρε φωτιά στον αυτοκινητόδρομο A552.

Αναχωρήσεις προς Βρυξέλλες, Μόναχο και Νάπολη ακυρώθηκαν, ενώ εισερχόμενες πτήσεις εκτράπηκαν σε κοντινά αεροδρόμια, όπως της Νίκαιας και της Νιμ. Η Μασσαλία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό αεροδρόμιο της Γαλλίας, το οποίο εξυπηρέτησε σχεδόν 11 εκατομμύρια επιβάτες πέρυσι. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, αλλά ο δήμαρχος του Λε Πεν-Μιραμπό δήλωσε ότι δύο συγκροτήματα κατοικιών εκκενώθηκαν και οι πυροσβέστες προετοιμάζονται να εμποδίσουν τη φωτιά να φτάσει σε γηροκομείο.

