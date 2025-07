Φωτιά στη Μασσαλία: Εξαπλώνεται το πύρινο μέτωπο - Ο δημαρχός ζητά από τους κατοίκους να μείνουν σπίτι

Μια μεγάλη φωτιά μαίνεται από το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στη Μασσαλία, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου που βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα μακριά, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε νωρίτερα ότι 168 πυροσβέστες έχουν σταλεί για να κατασβέσουν τη φωτιά, η οποία ξέσπασε κοντά στην πόλη Λε Πεν-Μιραμπό, βόρεια της Μασσαλίας, και έχει κάψει μέχρι στιγμής περίπου 865 στρέμματα γης, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

NOW - Marseille’s airport closed and northern parts of the city in lockdown as a wildfire approaches the city limits. Follow @BullyPress pic.twitter.com/BslR7asXUT

Λίγο μετά, ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παϊάν, προειδοποίησε τους κατοίκους της 16ης συνοικίας της πόλης να «παραμείνουν στα σπίτια τους», καθώς η φωτιά πλησιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας.

Έγραψε συγκεκριμένα στο X: «Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Πεν-Μιραμπό είναι τώρα προ των πυλών της Μασσαλίας. Ζητώ από όλους τους κατοίκους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο για να διευκολύνουν τα σωστικά συνεργεία, ειδικά στο βόρειο τμήμα της πόλης. Οι κάτοικοι της 16ης συνοικίας καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους.»

Πρόσθεσε επίσης ότι το Γαλλικό Ναυτικό θα συμμετάσχει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

🔴FRANCE 🇫🇷| A massive #wildfire is rocking in Pennes-Mirabeau : the flames, reported around 11:20 a.m. this Tuesday, July 8, is now being pushed by 70 km/h wind gusts toward the city of #Marseilles. Smoke is engulfing the city, and residents are being urged to take precautions. pic.twitter.com/RjZ0Hzof9V