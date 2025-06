Φωτιά σε νοσοκομείο στο Αμβούργο: Τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις ασθενείς έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο της γηριατρικής κλινικής του νοσοκομείου Marienkrankenhaus, στο ισόγειο του κτιρίου, και επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο. Το μεγαλύτερο μέρος του τετραώροφου κτιρίου καλύφθηκε γρήγορα από καπνούς.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί ασθενείς φώναζαν για βοήθεια από τα παράθυρα, ενώ κάποιοι διασώθηκαν με σκάλες από τα ψηλότερα επίπεδα.

Όπως ανέφερε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa:

Τμήμα του κτιρίου εκκενώθηκε, ενώ οι περισσότεροι τραυματίες έτυχαν φροντίδας εντός του ίδιου νοσοκομείου. Δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν σε κοντινές κλινικές.

