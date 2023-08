Φωτιά σε κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ: Στους 63 οι νεκροί στο πενταώροφο κτίριο

Μεγαλώνει η λίστα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Σε 63 ανέρχονται οι νεκροί από την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής στο X (πρώην Twitter).

Εξάλλου άλλοι «43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ Ρόμπερτ Μουλάουτζι. Κάποιοι από τους τραυματίες έχουν εισπνεύσει καπνό και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία για να λάβουν βοήθεια, διευκρίνισε.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη και έχει ήδη κατασβεστεί από την πυροσβεστική. Οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων συνεχίζονται στο κτίριο. «Προχωράμε όροφο όροφο», εξήγησε ο Ρόμπερτ Μουλάουτζι, ο οποίος εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς το σημείο.

Το κτίριο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή στην πρώην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ, με κάποιους από τους ενοίκους να διαμένουν σε αυτό παράτυπα, σύμφωνα με τον Μουλάουτζι.

#SouthAfrica | At least 63 people died & 43 others injured after a massive #fire broke out in a 5 storey building in #Johannesburg.



Authorities said it was unclear what sparked the blaze. pic.twitter.com/O7AlYj76E4 — Mirror Now (@MirrorNow) August 31, 2023

Families are trying to locate their loved ones following a devastating fire at a hijacked building in Marshalltown, Johannesburg. Newzroom Afrika's @N_Ayanda and @ZinikokaMhlaba are following this story.



Watch: https://t.co/HHzS8fIkI0#Newzroom405 pic.twitter.com/VsxoTWI0xB — Newzroom Afrika (@Newzroom405) August 31, 2023

A heartbreaking morning for South Africa...



It's being confirmed that at least 56 people have died from a fire at a five story building at Corner of Alberts and Delvers street in the Johannesburg CBD.



It's is reported that children are looking for their parents and loved ones… pic.twitter.com/DGYeyBiezZ — PovertyKiller_Official  (@PovertykillerB) August 31, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP