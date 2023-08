Φωτιά σε κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ- Τουλάχιστον 52 νεκροί και 43 τραυματίες

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης ανέφεραν ότι άλλοι 43 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις αρχές η φωτιά έχει σβήσει σε μεγάλο βαθμό και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ είναι πιθανό ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έξω από το ερυθρόλευκο κτίριο με καμένα παράθυρα, τα οποία είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία.

At least 50 have died after a #fire broke out in a five-story building in central #Johannesburg Today morning,#Emergency services have responded and #firefighters are working to put out the blaze.

Multiple people transported to #HealthCare#JoburgFire #SouthAfrica pic.twitter.com/mAZR5VIJDR