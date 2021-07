Στους 133 στην Γερμανία και 20 στο Βέλγιο έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 153 προς το παρόν ενώ εκφράζονται φόβοι για αύξηση, καθώς δεκάδες άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

«Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστροφή», στην περιοχή Ρηνανίας-Παλατινάτου, από τις πλέον πληγείσες, σύμφωνα με την αστυνομία του Κόμπλεντς. Ο απολογισμός αυτός έρχεται να προστεθεί στους 43 νεκρούς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μια ακόμα περιοχή της Γερμανίας που επλήγη από την καταστροφή.

Η Δυτική Γερμανία υπέστη τον πιο βίαιο αντίκτυπο του κατακλυσμού που έπληξε επίσης το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, αφήνοντας δρόμους και σπίτια θαμμένα στις λάσπες.

Οι διασώστες ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς πολλοί από τους αγνοούμενους εικάζεται ότι εγκλωβίστηκαν σε υπόγεια και κελάρια.

Στις πληγείσες περιοχές της Γερμανίας, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και Ρηνανία-Παλατινάτο, οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους αντικρίζοντας εικόνες καταστροφής και ερήμωσης.

«Ήταν ένας εφιάλτης για 48 ώρες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», λένε οι κάτοικοι κοιτάζοντας την καταστροφική εικόνα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Στις πληγείσες περιοχές, πυροσβέστες, τοπικοί αξιωματούχοι και στρατιώτες, έχουν ξεκινήσει το κολοσσιαίο έργο της απομάκρυνσης των σωρών από συντρίμμια που φράζουν τους δρόμους.

«Το έργο είναι τεράστιο», είπε ο δήμαρχος του Σολίνγκεν, μια πόλη στα νότια της περιοχής Ρουρ.

Η πραγματική κλίμακα της καταστροφής γίνεται τώρα ξεκάθαρη, με την αξιολόγηση των κατεστραμμένων κτιρίων, μερικά από τα οποία θα πρέπει να κατεδαφιστούν ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των υπηρεσιών φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνίας.

«Πρέπει να υποθέσουμε ότι θα βρούμε περαιτέρω θύματα», δήλωσε η Κάρολιν Βάιτσελ, δήμαρχος του Erftstadt στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, περιοχή που υπέστη μια τρομακτική κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες.

Ο Roger Lewentz, υπουργός Εσωτερικών για τη Ρηνανία-Παλατινάτο, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι πιστεύεται ότι αγνοούνται μόνο στην περιοχή έως και 60 άτομα.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι εργάζεται για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου βοήθειας, με το κόστος των ζημιών να αναμένεται να φτάσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.

«Η ομοσπονδιακή καγκελάριος βρίσκεται σε συνομιλίες με τοπικές κυβερνήσεις για μια πρώτη επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές», δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.

Η Άνγκελα Μέρκελ συνομίλησε και με την πρωθυπουργό της Ρηνανίας - Παλατινάτου Μαλού Ντράιερ, που την ενημέρωσε για την κατάσταση στην περιοχή και τις εν εξελίξει επιχειρήσεις διάσωσης. Η καγκελάριος δεσμεύτηκε για παροχή στήριξης στις τοπικές αρχές.

Drone footage shows huge mudslides in the town of Erfstadt-Blessem in western Germany, following catastrophic flooding

Παράλληλα, η Μπάγιερν Μονάχου ανακοίνωσε ότι διαθέτει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

€100,000 for victims of the floods!



FC Bayern, together with partner Telekom and 1. FC Köln, will donate €100,000 to the victims of the flood disaster in Germany.



🔗 https://t.co/if8AFgdoXB — FC Bayern English (@FCBayernEN) July 16, 2021

Στο γειτονικό Βέλγιο, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 20 με περισσότερους από 21.000 ανθρώπους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε μία περιοχή.

Το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία επίσης επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες ανάγκασαν χιλιάδες κάτοικους του Μάαστριχτ να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Xavier Bettel χαρακτήρισε την κατάσταση σε πολλά μέρη της χώρας του «δραματική» και είπε ότι η οικονομική ζημία είναι «τεράστια».

Δεσμεύτηκε δε, για ένα αρχικό πακέτο 50 εκατομμυρίων ευρώ για άμεση βοήθεια σε πολίτες που υπέστησαν απώλειες στις πλημμύρες.

This is Pepinster today, small town in eastern Belgium.

the strong currents are making rescue operations really difficult as those images show👇🏼#floods #Belgium pic.twitter.com/stoscdykVs — Bruno Boelpaep (@BrunoBoelpaep) July 15, 2021

Extreme flooding unfolding in western Europe. Sources claiming unprecedented for some parts of Belgium.



This is Pepinster, eastern Belgium 🇧🇪 sadly, this is a tragic summer flood for multiple countries.



🎥 via @MeteoExpresspic.twitter.com/2q7nPJLxcn — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 15, 2021

Με πληροφορίες του AFP/France24